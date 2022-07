Bătrână cu cancer, bătută și incendiată. Pedeapsă scandaloasă

Femeia a murit după trei luni, inculpatul a fost condamnat după un an de zile, dar pentru violență în familie sub forma tentativei de omor. Medicii legiști au spus că femeia a murit de cancer la pancreas. Avea răni pe tot corpul și arsuri. Procurorii au contestat hotărârea și Curtea de Apel Pitești a trimis la rejudecare, tot la instanța care nu l-a condamnat pe bărbat pentru omor. În fața procurorilor a spus că a vrut să își ucidă partenera de viață și că nu regretă nimic.

8 ani și 8 luni de închisoare este condamnarea dată de Tribunalul Argeș și contestată de către procurori, dar chiar și de către inculpat. Declarațiile din proces și ancheta sună ca un film de groază. Totul s-a întâmplat la începutul lui februarie, în 2021. Era 5 dimineață când bătrânul băut și-a amintit că femeia ar fi iubit pe altcineva în tinerețe și a luat-o la bătaie. A lovit o femeie imobilizată într-un pat, suferindă de cancer pancreatic și căreia i-a fost imposibil să se apere sau măcar să strige după ajutor. Apoi a scos o sticlă cu motorină, a aruncat în cameră și pe victimă, s-a dus la ușă și a dat foc cu un chibrit. A privit cum flăcările au ajuns la hainele femeii și chiar i-a luat foc și părul. Din ușă i-a strigat să ardă că el se va duce la pușcărie 50 de ani, dar tot va trăi. Abia după ceva timp a luat o găleată cu apă și a aruncat-o peste trupul în flăcări și a stins și încăperea. Apoi a mers la un jandarm care îi era vecin și i-a spus ce s-a întâmplat. Femeia reușise să își stingă o parte din haine doar cu mâinile și s-a ars cumplit. A fost dusă la spital pe 13 februarie și pe 19 mai a murit. Legiștii au spus că moartea a fost cauzată de tumora canceroasă de la pancreas.

Nu a regretat fapta

Pentru bărbat a început un proces la finalul căruia chiar și el se aștepta să primească ani grei de închisoare. Le-a spus procurorilor că nu îi pare rău. „Eu am dat foc la locuinţă pentru a scăpa de ea, nu m-a interesat dacă moare. Dacă murea, mergeam la puşcărie şi asta era. Recunosc tot ce am făcut, dar nu regret nimic”, a declarat bărbatul. Chiar și așa, judecătorii au fost îngăduitori, deși tot ei au spus în motivare că fapta a fost săvârșită cu cruzime și că inculpatul a acționat cu intenție directă. L-au ajutat cazierul curat și vârsta înaintată.

„Instanța are în vedere că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, potrivit fișei de cazier judiciar, are o vârsta înaintată - de 80 de ani, este consumator de băuturi alcoolice, precum și atitudinea procesuală adoptată de acesta pe parcursul procesului penal, de recunoaștere a faptelor. Pentru toate aceste considerente, văzând și disp. art. 74 al. 2 C.pen., în ce privește infracțiunea de violenţă în familie, sub forma tentativei la omor calificat, prev. de art. 199 alin. 1 C.pen. rap. la art. 32 alin. 1 C.pen. corob. cu art. 188 alin. 1 C.pen. - art. 189 alin. 1 lit. h) C.pen., cu aplic. disp. art. 77 lit. c) şi e) C.pen., instanța se va orienta către aplicarea pedepsei închisorii şi nu a detenţiunii pe viaţă”, scrie în motivarea Tribunalului Argeș.

Nu s-a dat încă termen de rejudecare

Procurorii au contestat hotărârea imediat ce a fost dată. Au considerat că pedeapsa nu este una justă și judecătorii Curții de Apel Pitești par să le fi dat dreptate. Au desființat în totalitate ce a decis Tribunalul Argeș și a trimis la rejudecare, la aceeași instanță, dar nu și la același complet.

În tot acest timp, bărbatul în vârstă de 80 de ani este în arest, dar nu la penitenciar, ci la domiciliu. Stă în casa în care a săvârșit fapta, tot din clemența magistraților.

Fiica victimei este parte civilă. A cerut daune de 5.000 de lei și alți 5.000 de lei, bani cheltuiți la înmormântare.