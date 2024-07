Bianca Drăgușanu a fost ridicată de mascați și dusă la audieri într-un dosar de evaziune fiscală

Aceştia sunt suspectaţi că aduceau haine de lux - blănuri, paltoane, geci din piele din Turcia şi le vindeau prin intermediul firmei lui Drăguşanu (Bella Farfallina SRL), sub marca proprie "Boutique Leather & fur pe paginile unui site, pe Facebook şi Instagram (CCM Boutique), fără a declara veniturile la stat.



Hainele erau expuse într-un magazin fizic, pentru prezentare, situat pe şoseaua Berceni nr. 96, fiind vândute exclusiv online, atât în Romania, cât şi în străinatate.



Potrivit sursei menţionate, Bianca Drăguşanu este audiată la sediul SICE Sector 4.



"Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 4 pun în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală", informează un comunicat al DGPMB transmis, joi, AGERPRES.



În perioada 2017- 2023, patru persoane, având calitatea de administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi omis să evidenţieze în documentele contabile şi să declare la organele fiscale venituri în valoare de peste 2.400.000 de lei, provenite din comercializarea de articole vestimentare de lux, spun poliţiştii.



Din cercetări s-a stabilit că prejudiciul cauzat, până la acest moment, este estimat la 332.000 de lei.



"În vederea administrării materialului probator, în cursul acestei dimineţi, sunt puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, emise pe numele bănuiţilor. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul SICE - Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală", arată sursa citată.

Foto FB Bianca Drăgușanu