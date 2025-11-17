BNR cere unei foste asistente medicale să înapoieze despăgubirile primite pentru 18,4 kg de aur

Surse judiciare au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că, în urmă cu 20 de ani, bucureșteanca A.G.-A. (fostă asistentă medicală într-un spital din Capitală) a cerut judecătorilor să constate că este urmașa unui deținut politic, pe care regimul comunist l-ar fi deposedat abuziv de o avere însemnată.

Ea a solicitat, la vremea respectivă, să-i fie înapoiate peste 20 de kilograme de monede din aur, dar și mai multe pietre prețioase sau să primească contravaloarea acestora.

Inițial, în 2007, una dintre instanțe s-a pronunțat în favoarea femeii și a decis ca Banca Națională să-i restituie 20,6 kg de aur încorporate în 96 monede „Carol I”, 96 monede „Carol II”, 311 monede franci francezi și 214 altîni turcești. În plus, bucureșteanca a obținut atunci dreptul de a recupera un safir de 27,6 carate, un rubin de 15,2 carate, un briliant de 18,2 carate și 20 de diamante de 1,2 carate.

Acestea ar fi fost confiscate în august 1948 de la o rudă a femeii de către noul regim comunist instaurat la București.

Procurorii au descoperit că a contrafăcut actele ”moștenirii”

Ulterior, în 2008, întrucât bunurile nu mai puteau fi restituite în natură, Tribunalul București a hotărât ca femeia să fie despăgubită, pentru o parte dintre acestea (respectiv 18,4 kg de monede din aur) cu suma de 2.256.975 lei. Banca Națională s-a supus deciziei judecătorești și, în 2009, a achitat suma în cauză. Numai că, doi ani mai târziu, procurorii s-au sesizat din oficiu cu privire la documentele în baza cărora bucureșteanca A.G.-A. a cerut să i se recunoască ”moștenirea”, iar ancheta a scos la iveală faptul că acestea ar fi fost măsluite.

Actele prin care fosta asistentă medicală obținuse despăgubirile s-au anulat, motiv pentru care dosarul a fost revizuit. În acest caz, reprezentanții BNR i-au deschis proces falsei moștenitoare și au cerut înapoierea sumei de 2.256.975 lei, la care să se adauge și rata inflației, dar și dobânzile aferente.

Experții financiari consultați de MEDIAFAX susțin că, din mai 2009 (când BNR a virat banii) și până azi, suma respectivă ar trebui recalculată cu aplicarea unei inflații de aproape 110%, la care s-ar adăuga dobânzile, ceea ce ar însemna că bucureșteanca ar trebui să înapoieze în jur de un milion de euro.

În primă fază, Tribunalul București a dat câștig de cauză Băncii, dar A.G.-A. a contestat soluția la Curtea de Apel, care a stabilit termen de judecată la mijlocul lunii viitoare.

