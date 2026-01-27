Bolojan: Documentele privind situația „anormală” de la Exim Bank au fost trimise la parchet

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Ian 2026   •   10:13
Sursa foto: Hepta/47 de companii de stat vor intra într-un proces de reformă

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că, deși directorul Exim Bank a rămas în funcție, Guvernul a sesizat parchetul cu privire la contractul de chirie prin care statul plătește sume mult mai mari unei firme private pentru o clădire din propriul patrimoniu.

Ilie Bolojan a declarat, marți, la RFI România, că directorul EximBank mai este în funcție, doar că a transmis toate documentele la parchet, dar pentru asta fiecare instituție trebuie să-și facă datoria. Premierul a explicat că Guvernul face o anchetă atunci când se constată că există o formă de lapidare a banului public, însă a subliniat că nu îl poate demite pe director direct din cauza unor clauze contractuale.

„Nu există un instrument direct pe tema asta, datorită contractelor care au fost încheiate în anii anteriori, așa cum v-am spus la întrebarea precedentă”, spune Bolojan.

Potrivit acestuia, dificultatea nu vine din legislație, ci dintr-o problemă de bună credință a celor care au semnat aceste documente.

„În momentul în care ai semnat un contract cu cineva, dacă ai semnat un contract prost și în activitatea privată, și unul are doar drepturi, iar celălalt are doar obligații, riscul obținerei unor rezultate proste este foarte mare. Și, din păcate, asta s-a întâmplat în anii trecuți”, a afirmat premierul.

Bolojan a arătat că legea permite contracte de management presupunând că administratorul va acționa corect, însă problemele apar atunci când deciziile sunt bazate pe interese personale.

„Dacă acționarul, ministrul, secretarul de stat, delegația acestora în aceste consilii de supraveghere, adunările generale a acționarilor, au dorit doar să-și pună un prieten pe funcție și să nu facă ceea ce trebuie, e foarte greu să schimb lucrurile de pe zi pe an”, a conchis prim-ministrul.

