Conversații șocante între frații Tate. Cum vorbeau despre femeile care lucrau pentru ei: "A fost bolnavă… Poate o ”violez” iar"

Tristan Tate: Apropo, mâine strângem „mieii”!

Andrew Tate: Le verifici conturile? Cât a fost?

Tristan Tate: E ok. Nu știu, nu au lucrat încă toate zilele. Este plată dublă. Abi a produs bine. Foarte! Adriana a fost bolnavă… Poate o ”violez” iar.

Câștigurile ar fi ajuns și la un milion de euro pe an.

Andrew Tate: Au mai intrat bani azi? Ce sold ai? Nu o plăti pe Viv, trimite-i toți la mine. Dă-o d**** de t****!

Tristan Tate: Nu a mai intrat niciun ban în contul meu. Am plătit safari-ul în deșert și am plătit-o pe Georgiana. Soldul este... Nu, stai! Lasă-mă să o plătesc și pe Adriana! 17 mii. Și ceva mărunțiș… În astea 2 săptămâni am făcut 14.000 de lire.. Totul e acoperit de profit! Când scad încasările lui Abi… dar am fata asta nouă. 2 mii de lire pe zi nu sunt mărunțiș. Înseamnă încă 1 milion de dolari pe an. Cam cât faci în mare parte cu cobratate, asta e important. A cerut să vadă ce a intrat în contul bancar. Totul intră odată. Au intrat 15.000 de la toate trei fetele. Spune-mi ce să răspund!

Andrew Tate: Exact asta! Nu știu numerele celorlalte fete… Dă-i toți banii!

Tristan Tate: Să îi trimit o mie?

Andrew Tate: Este imposbil de combătut! Pierdem mai mult dacă refuză să muncească!