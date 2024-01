Drama unei familii din Vâlcea: Soţia şi cei doi copii acuzaţi că l-au omorât pe profesorul de matematică şi i-au ascuns cadavrul

Dispariția profesorului a fost semnalată la poliție pe 7 aprilie 2021 de către o femeie, verișoara sa, care a observat că acesta nu mai răspundea la apeluri și că doar comunica prin mesaje scrise. Ancheta polițiștilor și procurorilor a dezvăluit că familia Bălan traversa o perioadă dificilă, cu certuri tot mai dese și o atmosferă tensionată, potrivit Antena 3 CNN.

Suspiciunile au crescut atunci când soţia profesorului, în loc să anunțe dispariția la poliție, a furnizat explicații contradictorii cunoscuților, susținând că soțul său a fugit cu o altă femeie sau că era plecat la muncă în străinătate. În plus, soția și fiul cel mare nu au raportat niciodată dispariția la autorități.

Anchetatorii au descoperit că ultima dovadă a existenței lui Marian Claudiu Bălan datează din 10 aprilie 2020, când acesta vorbise la telefon cu mama sa. După acea dată, nu au existat informații concrete despre profesor, iar soția a încercat să șteargă orice urmă a soțului ei.

Investigațiile au relevat că familia Bălan informase părinții elevilor meditați la matematică că profesorul va întrerupe activitatea pentru a participa la cursuri, iar ulterior le-a spus că meditațiile vor continua cu o altă doamnă profesoară. În iulie 2020, la doar trei luni de la presupusa plecare a profesorului, soţia sa a solicitat desfacerea căsătoriei, un proces în care profesorul nu s-a prezentat niciodată.

„În perioada sărbătorilor pascale (19.04.2020 sărbătoarea Paștelui) părinţilor copiilor meditaţi la matematică au fost încunoştinţaţi fie telefonic de către soţia acestuia, fie prin mesaje, că o perioadă de timp domnul profesor, soţul său, va întrerupe meditaţiile, întrucât va pleca la cursuri, pentru ca, mai apoi, după terminarea vacanţei şcolare de primăvară, părinţii respectivi să fie încunoştinţaţi tot de către inculpată că meditaţiile la matematică vor continua, însă cu o altă doamnă profesoară", se arată în ancheta magistraţilor.

Mai mult, în luna iulie a anului 2020, la 3 luni de la aşa-zisa plecare de acasă, femeia a cerut la Judecătoria Râmnicu Vâlcea desfacerea căsătoriei. Proces, la care soţul nu s-a prezentat niciodată şi care s-a soluţionat un an mai târziu, pronunţându-se divorţul din vina exclusivă a profesorului.

„Stabileşte locuinţa minorilor la domiciliul mamei reclamante. Dispune ca autoritatea părintească asupra minorilor, să se exercite în mod exclusiv de către mama reclamantă. Obligă pârâtul la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorilor în cuantum de câte 350 lei/lunar pentru fiecare, ( în total 700 lei lunar)", a fos decizia luată de Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

Cu o lună înainte ca verişoara să alarmeze poliţia, mama bărbatului primeşte un mesaj dubios de pe numărul de telefon al acestuia.

„...după ce citeşti mesajul, să-l ştergi şi să nu zici la nimeni ce îţi zic. Îţi zic ţie, că să ştii de mine. ... Nu pot să zic unde sunt pentru că telefoanele sunt urmărite. Eu trebuie să mă ascund şi să ţin telefonul închis şi să nu fiu găsit, deoarece sunt căutat. Anul trecut am fost la un bordel de mai multe ori la nişte fete. Pe urmă am aflat că aveau 15 ani. Peştii au făcut filmări şi mă şantajează. Stau cu o fată şi lucrez la negru. Mă descurc, mai ales că am banii de la tine”, a fost mesajul ciudat primit de mama bărbatului.

Odată declanşate cercetările, soţia bărbatului a fost testată cu poligraful. Şi a picat. Anchetatorii i-au interceptat, monitorizat, au făcut cercetări în casa în care locuia profesorul de matematică, dar nu l-au găsit nici mort, nici viu şi niciun vreun indiciu despre locul în care s-ar putea afla. Şi din toate probele adunate, deznodământul probabil este unul şocant.

"În intervalul 10/11.04.2020, în timp ce se aflau în imobilul locuinţă de domiciliu, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între membri familiei, respectiv între tată, mamă şi fiu, în contextul în care fratele mai mic a sărit cu cuţitul la tată, inculpatul (n.r.: fiul cel mare) a intervenit exercitând, conjugat cu inculpata, acte de agresiune asupra victimei, producându-i leziuni ce au condus la decesul acesteia şi apoi i-au ascuns cadavrul care nu a mai fost găsit", se mai arată în anchetă.

Băiatul cel mic nu împlinise la acea vreme 13 ani, iar cel mare avea 15 ani şi 4 luni. Era campion naţional la şah. Luase medalia de argint. Dar, după acest episod a început a lăsat şahul, a încercat să-şi ia zilele şi abia dacă a terminat clasa a XII-a.

În prezent, soţia şi fiul cel mare sunt plasaţi sub control judiciar, fiind acuzaţi de uciderea profesorului, chiar în absența cadavrului.