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Curtea de Apel Constanța: Afirmațiile false ale Cameliei Bogdan au creat un „prejudiciu moral, rezultând din afectarea onoarei, demnității și imaginii publice a Grivco"

de Redacția Jurnalul    |    24 Iun 2026   •   15:42
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Curtea de Apel Constanța: Afirmațiile false ale Cameliei Bogdan au creat un „prejudiciu moral, rezultând din afectarea onoarei, demnității și imaginii publice a Grivco&quot;
Camelia Bogdan a fost exclusă din magistratură de două ori de Consiliul Superior al Magistraturii

Curtea de Apel Constanța a constatat caracterul ilicit al declarațiilor făcute de fosta judecătoare Camelia Bogdan la adresa Societății Grupul Industrial Voiculescu și Compania SA (GRIVCO) într-un interviu din 20 august 2024. Instanța a reținut că afirmațiile nu au fost susținute de o bază factuală suficientă și au depășit limitele libertății de exprimare, cauzând un prejudiciu moral companiei. Camelia Bogdan a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată.

Dosarul ajunsese la Constanța în urma admiterii unei cereri de strămutare formulate de Camelia Bogdan, după ce cauza fusese inițial înregistrată la București.

Nu este prima decizie de acest fel. În martie 2025, ÎCCJ menținuse definitiv o hotărâre a Curții de Apel București care constatase caracterul ilicit al unor declarații similare făcute de Bogdan în perioada 2019–2021.

Camelia Bogdan a fost exclusă din magistratură de două ori de Consiliul Superior al Magistraturii — în 2017, pentru incompatibilitate în dosarul ICA, și în 2018, pentru nerespectarea regulilor de repartizare aleatorie a dosarelor. În septembrie 2025, ÎCCJ a constatat definitiv că aceasta săvârșise abuz în serviciu în judecarea dosarului ICA, răspunderea penală fiind însă prescrisă.

Decizia Curții de Apel Constanța nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

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Subiecte în articol: grivco camelia bogdan curtea de apel constanta
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