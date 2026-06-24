Curtea de Apel Constanța: Afirmațiile false ale Cameliei Bogdan au creat un „prejudiciu moral, rezultând din afectarea onoarei, demnității și imaginii publice a Grivco"

Dosarul ajunsese la Constanța în urma admiterii unei cereri de strămutare formulate de Camelia Bogdan, după ce cauza fusese inițial înregistrată la București.

Nu este prima decizie de acest fel. În martie 2025, ÎCCJ menținuse definitiv o hotărâre a Curții de Apel București care constatase caracterul ilicit al unor declarații similare făcute de Bogdan în perioada 2019–2021.

Camelia Bogdan a fost exclusă din magistratură de două ori de Consiliul Superior al Magistraturii — în 2017, pentru incompatibilitate în dosarul ICA, și în 2018, pentru nerespectarea regulilor de repartizare aleatorie a dosarelor. În septembrie 2025, ÎCCJ a constatat definitiv că aceasta săvârșise abuz în serviciu în judecarea dosarului ICA, răspunderea penală fiind însă prescrisă.

Decizia Curții de Apel Constanța nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.