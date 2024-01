Dan Diaconescu a pierdut procesul cu presa. Fostul patron al OTV are de plată zeci de mii de lei cheltuieli de judecată

În luna mai 2023, Diaconescu a dat în judecată un număr semnificativ de medii de informare, printre care Pro TV, Antena 1, Antena 3, Kanal D, România TV, Prima TV, B1 TV, Realitatea Plus, Adevărul, Hotnews, G4 Media, stiripesurse.ro, Gândul, DC News și trustul Ringier România. Fostul realizator TV a acuzat că acestea au difuzat informații nepublice din dosarul în care este cercetat pentru acuzații de sex cu minore.

Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea lui Diaconescu și l-a obligat să suporte cheltuieli de judecată în valoare de aproximativ 40.000 de lei. Printre cei cărora le-au fost atribuite cheltuieli se numără Media Bit Software SRL (Hotnews), G4 Global Journalism SRL (G4Media), Ringier România SRL (Libertatea), Pro TV, ABC Plus Media SA, SC Clas Media SRL și stiripesurse.ro. Alte publicații implicate au solicitat cheltuieli de judecată separat.

„Dan Diaconescu pierde procesul cu probabil toate trusturile de presa din Romania , publicatii online, ziare, gazete, tv-uri si site uri online. Ceruse in urma dosarului deschis de catre parchet ca toata presa din Romania sa retraga orice informatie in legatura cu dosarul acestuia, lucru care este nefiresc in cadrul unei societati democratice cu libertate de exprimare.

Acum Dan Diaconescu are de plata zeci de mii de lei cheltuieli de judecata”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Av. Cuculis

Dan Diaconescu a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de act sexual cu un minor și folosirea prostituției infantile. Procurorii susțin că, în perioada septembrie-noiembrie 2020 și în septembrie 2021, Diaconescu a avut raporturi sexuale cu două surori gemene în vârstă de 15 ani, contra unor sume de 300-400 de lei, fapte comise în localitățile Olimp, Constanța și București. Instanța nu a considerat cererea sa privind eliminarea articolelor drept întemeiată, iar decizia nu este definitivă.

Pe 31 iulie 2023, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa l-a trimis în judecată pe fostul om de televiziune, iar dosarul se va judeca la Judecătoria Constanţa.

"În concret, în sarcina inculpatului s-au reţinut următoarele:

În jurul datei de 19.11.2020 și în jurul datei de 22.11.2020, D. C.-D. a întreținut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimțite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta avea la acel moment vârsta de 15 ani și 4 luni, contra sumei de 300 de lei, în timp ce se aflau în camera unui hotel situat în municipiul București.

În jurul datei de 20.09.2020 și în jurul datei de 22.09.2020, inculpatul D. C.-D. a întreținut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimțite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta este minoră şi că practică prostituţia, contra sumei de 800 de lei (400 lei la data de 20.09.2020 și 400 lei la data de 22.09.2020), în timp ce se aflau în camera unui hotel, situat în stațiunea Olimp din judeţul Constanța.

În jurul datei de 15.08.2021 și în jurul datei de 16.08.2021, inculpatul D. C.-D. a întreținut raporturi sexuale şi acte sexuale orale consimțite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta este minoră şi că practică prostituţia, contra sumei de 800 de lei (400 lei la data de 15.08.2021 și 400 lei la data de 16.08.2021), în timp ce se aflau în dormitorul apartamentului martorului G. G.-V., situat în cartierul Poarta 6 din municipiul Constanța.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", au arătat procurorii în comunicatul oficial.