Daniel Băluță depune plângere penală împotriva lui Nicușor Dan că blochează „cu rea-credință” lucrările la Planșeul Unirii

"Am început procedura pentru a formula plângere penală pentru abuz şi neglijenţă în serviciu pe numele primarului Nicuşor Dan, abuz - pentru că refuză să semneze avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie, pe care îl are pe birou, gata redactat, abuz - pentru că îi împiedică pe funcţionarii Comisiei de Circulaţie să-şi îndeplinească atribuţiile, întrucât le-a desfiinţat regulamentul de funcţionare", a spus Daniel Băluţă, marţi, într-o conferinţă de presă.



Potrivit primarului Băluţă, faptul că avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie redactat, dar nesemnat de Nicuşor Dan, a ajuns la autoritatea locală l-ar fi "enervat la culme", ca atare edilul general a cerut revocarea autorizaţiei de construire emise pentru Pasajul Apărătorii Patriei.



"Ce credeţi că face primarul general? Ne atacă şi ne cere să revocăm autorizaţia de construire emisă în urmă cu mai bine de doi ani pentru Pasajul Apărătorii Patriei, pentru care chiar dumnealui a semnat exproprierea. Aşa a înţeles domnul primar general că trebuie să reacţioneze. Nu doar să ne blocheze lucrările la Pasajul Unirii (...). Lista proiectelor blocate de către Nicuşor Dan devine din ce în ce mai lungă", a punctat Daniel Băluţă.



Potrivit acestuia, plângerea penală va viza instituţia primarului general, având în vedere că funcţionarii Municipalităţii s-au delimitat de Nicuşor Dan şi nu există niciun argument care să îl împiedice pe acesta să semneze avizul CTC.



"Inspectorii din Primăria Capitalei ne-au pus la dispoziţie dovada, adică proiectul avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie. Acesta există încă de anul trecut, iar în privinţa lui toţi specialiştii din Comisia Tehnică de Circulaţie şi-au exprimat punctul de vedere favorabil", a menţionat Daniel Băluţă.



El a precizat că solicitarea autorităţii locale pentru obţinerea avizului CTC a primit avizul comisiei din 14 noiembrie 2024, ulterior a fost redactat avizul pe 21 noiembrie 2024 şi se află la Cabinetul primarului general din 10 ianuarie 2025.



"Comisia este de acord să derulăm lucrările după planul propus de Sectorul 4, cu menţinerea circulaţiei în zonă. Aceeaşi comisie ne dă aviz favorabil, aviz care trebuie semnat ca o formalitate de către primarul general, acelaşi primar care ne spune că aşteaptă opinia specialiştilor. O are de anul trecut şi tot nu semnează avizul? De ce? Pentru că ne spune că se pregăteşte. Ne spune că mai trebuie să consulte documente, ne spune că trebuie să treacă bugetul şi tot aşa (...) motive inventate pentru a bloca lucrările cu intenţie şi cu rea-credinţă", a susţinut primarul Băluţă.



El a amintit că, din acest motiv, autoritatea locală s-a adresat instanţei cu cererea de chemare în judecată a primarului general, având ca obiect obligaţia de a face. Daniel Băluţă a adăugat că primul termen de judecată este 27 mai.

AGERPRES