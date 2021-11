Decizie ȘOC a Curții Supreme. Avocatul din dosarul Ferma Băneasa a fost achitat

Avocatul Robert Rusu a fost achitat, astăzi, de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). El fusese condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa, de completul alcătuit din judecătorii Ionut Matei, Alina Ioana Ilie si Florentina Dragomir, supranumit completul "negru", scrie luju.ro.

La sfârșitul anului 2020, acest complet i-a trimis la închisoare pe omul de afaceri Remus Truică și pe avocatul Robert Roșu, de la Casa de avocatură Țuca, Zbîrcea. În același dosar au mai fost găsiți vinovați miliardarul israelian Beny Steinmetz și prințul Paul al României. Condamnarea avocatului a provocat protestele avocaților din România și ale altor asociații internaționale.

În motivarea sentinței, completul "negru" a precizat că ”Inculpatul Roşu nu este acuzat de fapte care se circumscriu exercitării cu bună-credinţă şi în limitele legii a profesiei de avocat, ci de implicarea sa în demersuri ilicite”.

Hotărârea de astăzi a Curții Supreme a fost pronunțată în Doarul 1804/1/2021 având ca obiect recursul formulat de acesta.

Iată minunta ședinței:

"I.Respinge, ca nefondate, recursurile in casatie declarate de inculpatii Truica Remus, Delcea Valentin, Gheorghita Dragomira, Popa Caterina, Dicu Corina Teodora, Marcovici Marius Andrei, Andronic Dan Catalin, Ignatenko (fosta Pavaloiu) Nela, Olteanu Gheorghe, Mateescu Lucian Claudiu, Jecu Nicolae, Musat Apostol si Dima Niculae impotriva deciziei penale nr.382/A din data de 17 decembrie 2020, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Penala in dosarul nr.345/64/2016. Obliga recurentii inculpati Truica Remus, Delcea Valentin, Gheorghita Dragomira, Popa Caterina, Dicu Corina Teodora, Marcovici Marius Andrei, Andronic Dan Catalin, Ignatenko (fosta Pavaloiu) Nela, Olteanu Gheorghe, Mateescu Lucian Claudiu, Jecu Nicolae, Musat Apostol si Dima Niculae la plata sumelor de cate 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

II. Admite recursul in casatie declarat de inculpatul Rosu Robert Mihaita impotriva aceleiasi decizii. Desfiinteaza, in parte, decizia atacata, numai in ceea ce il priveste pe inculpatul Rosu Robert Mihaita si, in rejudecare: In baza art.448 pct.2 lit.a Cod procedura penala cu referire la art.396 alin.5 Cod procedura penala raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpatul Rosu Robert Mihaita pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal si, respectiv, a infractiunii de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave, prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.297 alin.1, art.309 Cod penal si art.132 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. Anuleaza formele de executare emise in baza deciziei penale nr.382/A din data de 17 decembrie 2020, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Penala in dosarul nr.345/64/2016 si dispune punerea de indata in libertate a inculpatului Rosu Robert Mihaita, daca nu este arestat in alta cauza. Inlatura dispozitia privind obligarea inculpatului Rosu Robert Mihaita la plata sumei de 17829,73 euro, contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua platii efective, catre partea civila Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Plantelor, cu titlu de despagubiri civile. Ridica masurile asiguratorii instituite fata de inculpatul Rosu Robert Mihaita, prin ordonantele procurorului din datele 08.12.2015, 12.02.2016, 11.03.2016 si 25.03.2016, pana la concurenta sumei de 17829,73 euro. Inlatura dispozitia privind obligarea inculpatului Rosu Robert Mihaita la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

III. Respinge cererile formulate de intimatii inculpati Tal Silberstein si Benyamin Steinmetz privind extinderea efectelor recursului in casatie. Cheltuielile judiciare ocazionate de recursul in casatie declarat de inculpatul Rosu Robert Mihaita raman in sarcina statului. Onorariile cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru recurentii inculpati Truica Remus, Delcea Valentin, Gheorghita Dragomira, Popa Caterina, Dicu Corina Teodora, Marcovici Marius Andrei, Andronic Dan Catalin, Ignatenko (fosta Pavaloiu) Nela, Olteanu Gheorghe, Mateescu Lucian Claudiu, Jecu Nicolae, Musat Apostol, Dima Niculae si Rosu Robert Mihaita, precum si pentru intimatii inculpati S.C. Reciplia S.R.L, Tal Silberstein, Benyamin Steinmetz si Al Romaniei Paul Philippe, pana la prezentarea aparatorilor alesi, in cuantum de cate 157 lei, raman in sarcina statului. Onorariile cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru intimatii inculpati Stoian Ioan, Gostin Marin, Chiriac Theodor, Moshe Agavi si Sin Gheorghe (decedat), in cuantum de cate 627 lei, raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi, 23 noiembrie 2021".