Justiția română, eforturi disperate pentru multimilionarul acuzat de sex cu minore. Judecători blânzi cu prădătorii sexuali

Austriacul Dieter Kaas, președintele și proprietarul unei companii multinaționale specializate în operațiuni logistice, a devenit extrem de cunoscut în zona Aradului după ce a construit unul dintre cele mai mari parcuri logistice din sud-estul Europei la Curtici. Acesta a intrat, în 2017, în atenția procurorilor DIICOT după ce polițiștii de la „Crimă Organizată” au aflat că multimilionarul a întreținut relații sexuale cu minore și le-a fotografiat sau filmat în ipostaze intime. Investigația a scos la iveală că austriacul a avut șase victime – cu vârste între 14 și 17 ani. Perchezițiile informatice au scos la iveală că multimilionarul a „vânat” minore în România încă 2011, fiind descoperite sute de materiale pornografice realizate de acesta sau primite la solicitarea sa.

Minore din România, exploatate în Austria

Trei dintre acestea sunt surori și le-a corupt pe rând, ajungând să le plătească mii de euro pentru fotografiile pe care le făcea personal în locuințele sale și la birou. Banii au fost trimiși chiar prin bancă părinților minorelor.

Anchetatorii au fost șocați de descoperirile făcute în timpul investigației. „Perversitatea inculpatului a mers chiar mai departe, astfel încât nu numai că le-a abuzat succesiv pe cele trei fiice ale familiei L., ci s-a folosit de sora mai mare și de părinții fetelor pentru a i le aduce în Austria pe surorile mai mici spre a profita de ele sau i-a distribuit minorei L.M. fotografii pornografice cu sora acesteia, L.A., spre a o instrui și a o face să înțeleagă care erau cerințele acestuia”, se arată în rechizitoriul DIICOT.

În timpul audierilor, fetele au povestit cum au mers în repetate rânduri în Austria și că multimilionarul, care ar fi putut să le fie bunic, devenea violent când era băut și își dorea să întrețină raporturi sexuale. Una dintre victime, deși minoră, i-a fost menajeră în casa din Austria și i-a pozat dezbrăcată până aproape la 19 ani.

Relațiile multimilionarului cu acestea continuau și după ce victimele deveneau majore, iar atunci erau folosite și în alte scopuri. Procurorii au reținut în cazul uneia dintre victime faptul că „persoana vătămată a declarat că inculpatul i-a dat aproximativ 8.000 euro pentru a transfera o firmă de-a lui pe numele victimei, spunându-I că așa îi va fi mai ușor să o introducă în insolvență, toate actele fiind întocmite în străinătate”.

Cum a fost ajutat să fugă din țară

În 2018, austriacul Dieter Kaas este ridicat de DIICOT, iar Tribunalul Arad decide ca bărbatul să fie arestat la domiciliu. Nu pentru mult timp, pentru că, ulterior, Curtea de Apel Timișoara a decis că poate fi cercetat în libertate sub control judiciar. Deși nu avea voie să părăsească țara, multimilionarul reușește să ajungă în Austria, de unde le trimite sfidător anchetatorilor români un document în care le spune că nu are încredere în sistemul judiciar din România. Într-un interviu acordat Aradon.ro, austriacul s-a victimizat. „Am plecat din țară pentru că au venit oameni și mi-au spus că o să fiu omorât în pușcărie. Că o să ajung la pușcărie, că voi lua minimum doi ani și mă vor omorî pentru că voi fi condamnat pentru pedofilie și am șanse foarte mari să mor. Apoi mi-au spus că îmi vor pune droguri în cameră și că vor trimite un control care va găsi drogurile și că voi înfunda pușcăria”, explica la momentul respectiv multimilionarul Dieter Kaas.

După ce a fugit din România, omul de afaceri a sesizat autoritățile din Austria pentru a cerceta faptele de care era acuzat în țara noastră. Între timp, se emite mandat de arestare în lipsă de instanțele din România, după trimiterea în judecată de către DIICOT. Judecătoria landului Viena a respins cererea de extrădare pe motiv că urmăritul este cetățean austriac și nu este de acord cu predarea.

Austriacul, achitare halucinantă pentru fuga din România

Înainte de Crăciunul din 2020, Curtea de Apel Timișoara l-a achitat pe austriac în dosarul în care a fost condamnat, initial, la un an de închisoare. Motivația halucinantă – fapta nu există deoarece anchetatorii nu au putut preciza cu exactitate când și pe unde a părăsit Kaas România.

Parchetul austriac i-a dat clasare multimilionarului pentru că faptele de care era acuzat în România nu sunt considerate infracțiuni în țara sa. Asta, în timp ce avocații austriacului din România au tras timp cu tot felul de cereri de probațiune sau chiar de judecare a dosarului în Austria.

Sentințele dubioase ale instanțelor

În 2021, Tribunalul Arad îl achită pe Kaas în dosarul DIICOT pe motiv că s-au pronunțat deja procurorii din Austria și nu poate fi judecat pentru fapte similare de două ori. La scurt timp, judecătorul se pensionează. Curtea de Apel Timișoara admite recursul DIICOT și retrimite dosarul spre rejudecare.

În 2023, Tribunalul Arad îl condamnă la 7 ani ani și opt luni de închisoare pentru pornografie infantilă, infracțiunile de act sexual cu un minor fiind prescrise între timp. La trei zile după această sentință, judecătoarea se pensionează. Curtea de Apel Timișoara casează și această sentință pentru o greșeală de începător – judecatoarea nu s-a pronunțat pe mai multe cereri de probatoriu ale avocaților apărării înainte de a da condamnarea. Săptămâna aceasta, la Tribunalul Arad a început pentru a treia oară judecarea pe fond a dosarului multimilionarului austriac.