DIICOT: Un rezident din Rusia a plănuit sabotaje în România şi atacuri în Cehia şi Lituania

de Redacția Jurnalul    |    27 Ian 2026   •   17:45
Sursa foto: Jurnalul/Columbianul intenţiona să arunce în aer obiective situate în proximitatea unui complex din judeţul Ilfov unde se aflau un depozit de deşeuri reciclabile.

Un cetățean columbian în vârstă de 34 de ani, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la infracțiunea de acte de diversiune și condamnat definitiv, ar fi făcut parte dintr-o rețea coordonată din Rusia care desfășura activități în mai multe state europene.

„Având în vedere trimiterea în judecată a unui bărbat, de 34 de ani, cetățean columbian, pentru tentativă la infracțiunea de acte de diversiune și a cercetărilor efectuate de către procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, a reieșit faptul că bărbatul (condamnat definitiv la data de 22 septembrie 2025) ar fi acționat la instigarea unei persoane, cetățean străin rezident în Federația Rusă, care ar fi recrutat și alte persoane ce au acționat sau urmau să acționeze și pe teritoriile altor state”, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția Română.

Astfel, la inițiativa României, în luna martie 2025, sub coordonarea EUROJUST, a fost constituită o echipă comună de anchetă împreună cu autoritățile din Cehia, Polonia și Lituania.

Cooperarea internațională a dus la condamnarea, în iunie 2025, de către Tribunalul Municipal din Praga, a unui alt cetățean columbian la opt ani de închisoare, pentru incendierea mai multor autobuze într-un garaj din capitala Cehiei.

În plus, în ianuarie 2026, autoritățile judiciare lituaniene au dispus trimiterea în judecată a șase persoane acuzate de constituirea unui grup terorist organizat și de comiterea a două tentative de atac terorist.

Anchetatorii au concluzionat că toate aceste fapte ar fi fost comise de persoane conectate la aceiași organizatori, utilizând metode similare și urmărind un obiectiv comun.

„Activitățile judiciare de pe teritoriul României au fost realizate împreună cu D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații”, se mai arată în informare.

(sursa: Mediafax)

 

