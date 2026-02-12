Anchetă DNA într-un dosar de mare evaziune fiscală. Procurorii fac percheziții în patru locații

DNA crede că mai multe persoane fizice administrează, prin interpuși, societăți comerciale care au ca obiect de activitate transportul alternativ de călători.

Procurorii anticorupție au suspiciuni că diferite persoane, fără calitate oficială, coordonează mai multe societăți comerciale care își desfășoară activitatea de transport alternativ de călători prin intermediul platformelor Bolt și Uber, în sensul angajării de șoferi fără forme legale, respectiv fără încheierea unor contracte de muncă și fără declararea veniturilor obținute și, implicit, achitarea taxelor și impozitelor, în scopul producerii unui prejudiciu bugetului de stat.

Ancheta procurorilor a început în iunie 2024, la sesizarea ANAF.

