Doi bărbaţi, prinşi după ce ar fi furat şapte centrale termice dintr-un complex rezidenţial din sectorul 3

Potrivit unui comunicat al DGPMB, în dimineaţa zilei de vineri, poliţişti de la Secţia 13 au prins în flagrant doi bărbaţi, de 32 şi 35 de ani, la scurt timp după ce ar fi sustras şapte centrale termice dintr-un complex rezidenţial situat în judeţul Ilfov.



"Acţiunea este rezultatul investigaţiilor efectuate în perioada martie - aprilie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în cauze penale penale ce vizau furturi din societăţi comerciale", se precizează în comunicat.



În urma administrării probelor, poliţiştii au reţinut în sarcina celor doi comiterea altor trei infracţiuni de furt, fapte ce ar fi fost săvârşite pe 6 şi 20 martie în Sectorul 3 şi pe 28 martie, pe raza judeţului Ilfov, de unde ar fi fost sustrase, în total, 28 de centrale termice, prejudiciul fiind de aproximativ 82.000 de lei.



Bărbaţii surprinşi în flagrant au fost imobilizaţi şi conduşi la audieri.



Cercetările sunt continuate de Secţia 13 Poliţie sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.