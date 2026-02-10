Dominic Fritz anunţă că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproşez

Preşedintele USR consideră că interpretarea Agenţiei Naţionale de Integritate este "abuzivă şi a fost folosită ca o armă" politică.



"Curtea de Apel Timişoara a respins cererea mea de anulare a raportului Agenţiei Naţionale de Integritate care a constatat că m-aş fi aflat într-un conflict de interese în 2020. Decizia nu este definitivă şi o voi contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproşez", scrie Dominic Fritz, marţi, pe Facebook.



El menţionează că i se impută o hotărâre de Consiliu Local a cărei elaborare "a fost încheiată în întregime" cu două săptămâni înainte să devină primar.



"O modificare de PUZ la care a lucrat, ca prestator de servicii, o firmă de proiectare la care este asociat un arhitect care a împrumutat campania mea de primar cu 25.000 de lei. Perfect legal, transparent şi fără legătură cu beneficiarul PUZ-ului, cum a pretins ANI. Consider că interpretarea ANI este abuzivă şi a fost folosită ca o armă politică, luând în considerare că au lăsat raportul la sertar aproape 3 ani şi l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat", precizează liderul USR.



În cazul în care va pierde în a doua instanţă, indemnizaţia sa ar urma să fie diminuată cu 10% pe o perioadă de maximum şase luni.



"Aştept acum să văd de ce prima instanţa nu a luat în calcul argumentele mele legale şi irefutabile, apoi voi depune recurs. Posibila sancţiune, dacă aş pierde în a doua instanţă, este definită în Codul administrativ ca abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Spun asta ca să nu-şi facă false speranţe unii - nu plec niciunde! Vă mulţumesc pentru susţinere şi vă asigur că rămân ferm focusat pe a livra rezultate pentru timişoreni", mai scrie Dominic Fritz.

