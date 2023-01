Dosarul "Măști pentru MApN". Cine urmează după Pițurcă și șeful Romarm

"Ludovic Orban, când a venit pandemia, cu clica lui a zis "băieți, facem bani". Şi nu e o vorbă pe care o spun eu acum. Este ceva ce am demonstrat în "n" anchete "Exces de putere". Şi am demonstrat atunci. Când am dat noi ancheta cu afacerea cu măștile, chipurile spre a fi produse la Dragomirești? În decembrie 2020! Unde erau domnii procurorii, unde a fost partidul care să-și asume?

Cîțu era ministru de finanțe și stenograma pe care am prezentat-o la Antena 3 a arătat că domnul Cîțu suna și vorbea direct cu firmele cu măști și-l trimitea pe șeful de la Unifarm să rezolve cu banca imediat. Şi a ajuns Cîțu premier... Avem un lanț lung de hoții, demonstrat de instituția statului nu doar de niște ziariști - Zamfir și Ursu la "Exces de putere" sau Gâdea la "Sinteza Zilei.

Curtea de Conturi a României a demonstrat în clar, cu date exacte, cum s-a furat în pandemie, cu niște cifre îngrozitoare, cu niște lucruri atât de pe față.

Oamenii ăștia trebuiau săltați atunci instant, le făceai flagrant. Ce s-a întâmplat? Orban e liber. Cîțu e liber, Virgil Popescu e liber", a spus Oana Zamfir, luni seară, la Antena 3 CNN.

În dosarul "Măști pentru MApN" au fost reținuți de DNA fostul antrenor al Naționalei de fotbal, Victor Pițurcă, și directorul Romarm, Gabriel Țuțu.

Pițurcă avea o firmă prin care a plătit cash pentru transportul unor măști aduse în România care nu au fost conform cu standardele medicale. Primul contract a fost încheiat în martie 2020. Documentul a fost completat cu 19 acte adiționale care au prevăzut și achiziția unor piese care să repare mașinile care se tot stricau. Potrivit DNA, prejudiciul se ridică la 8,6 milioane de lei.

Oana Zamfir