Loto 6/49. Rezultatele tragerilor DUBLE de duminică, 9 martie 2025

Numerele câștigătoare

Loto 6/49 tragerea principală: 22, 27, 39, 4, 12, 28

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 20, 40, 9, 32, 7, 23

Noroc: 2 6 2 5 7 0 2

Joker tragerea principală: 42, 40, 37, 10, 19 + 19

Joker tragerea suplimentară: 25, 6, 32, 16, 33 + 19

Noroc Plus: 9 6 8 4 2 1

Loto 5/40 tragerea principală: 12, 3, 28, 26, 37, 4

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 17, 34, 12, 8, 6, 36

Super Noroc: 0 2 5 1 0 5





Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 au avut loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 DE LEI

JOKER – 100.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 50.000 DE LEI

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,63 milioane de euro

Report cumulat la Noroc de peste 2,57 milioane de euro

Report la Joker la categoria I de peste 2,52 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 6 martie, Loteria Romana a acordat peste 16.700 de castiguri in valoare totala de peste 1,41 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 23,04 milioane de lei (peste 4,63 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,81 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,55 milioane de lei (peste 2,52 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de aproximativ 225.900 de lei (peste 45.400 de euro). La Noroc Plus, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 248.300 de lei (peste 49.900 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 125.000 de lei (peste 25.100 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 78.300 de lei (peste 15.700 de euro).

NOROC PENTRU TOTI ROMANII!

La tragerea Loto 6/49 de joi, 6 martie, s-au castigat cinci premii de categoria a II-a in valoare de 52.282,84 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Giurgiu, Timisoara si Tulcea, pe aplicatia mobila AmParcat.ro si pe bilete.loto.ro.