Dumitru Buzatu rămâne sub contro judiciar, a decis Curtea de Apel Iaşi

"Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Buzatu Dumitru împotriva încheierii nr. 68/MPCP din data de 20.06.2024, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 2562/89/2023/a1.6.2. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe contestatorul inculpat la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat", se arată în decizia Curţii de Apel Iaşi.



Tribunalul Vaslui a decis, pe 20 iunie, plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a fostului preşedinte al PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, arestat anul trecut pentru luare de mită şi plasat ulterior în arest la domiciliu.



Decizia nu a fost contestată de DNA.



Buzatu are obligaţia să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat, să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa cu privire la schimbarea locuinţei, să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.



Totodată, pe timpul controlului judiciar, el nu are voie să depăşească limita teritorială a judeţului Vaslui, decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei şi nu poate comunica cu Radu Judele, inculpat în acelaşi dosar şi cu o serie de martori, printre care şi denunţătorul său.