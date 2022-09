EXCLUSIV "Am nevoie de ceva care UCIDE în ore sau minute". Un român s-a dat ucigaș pe DarkWeb, ca să facă rost de substanțe de tratat chelia

Totul a început când Iustin Acîrnăresei, un tânăr de 22 de ani, student la Facultatea de Drept, a luat legătura cu un comerciant american căruia i-a spus că vrea o substanță care să poată ucide pe cineva în câteva ore sau chiar în minute. Vânzătorul a fost de acord dacă victima nu este un copil. Tânărul i-a explicat că vrea să-l ajute să moară pe unchiul său, bolnav de cancer.

Însă presupunsul vânzător era de fapt un investigator sub acoperire din cadrul Departamentului de Siguranță Națională al SUA, care i-a recomandat să cumpere ricină sau cianură.

Discuțiile dintre cei doi au început pe 1 noiembrie 2020, când tânărul i-a trimis pretinsului vânzător primul mesaj.

Iată INTERCEPTĂRILE

- ora 19.48 "Salut băieți! Am văzut că aveți lucruri interesante pe site-ul vostru de pe darkweb. Caut otravă. Credeți că mă puteți ajuta?."

"De fapt chiar putem să discutăm despre asta. Spune-mi exact ce vrei să faci cu ea sau la ce te gândești să o folosești și noi vedem dacă avem".

- ora 20:03 "O rudă apropiată este foarte bolnavă și, în plus, mă și enervează de fiecare dată când are ocazia. Caut să îl scap de suferință și să îmi fac și viața mai ușoară. Am nevoie de ceva care ucide în ore sau poate minute".

"Deci îți place de această rudă? Ce fel de boală are?"

ora 20:08: "Nu îmi place. Acesta este motivul principal pentru care îl vreau mort. Are un tip de cancer despre care nu prea știu detalii, dar oricum este în primele stadii".

"Aș spune că cianura sau ricina ar fi cele mai populare. Noi obișnuiam să le vindem pe ambele dar ne-am reprofilat pe arme. Eu am acces la amândouă. Următoarea întrebare este, în ce țară ești? Asta mă ajută să știu unde ți-o expediez".

ora 20:13: "Europa de Est. România, mai exact".

ora 04:25: "Ok, lasă-mă să mă interesez când pot să ți-o trimit. Nu ar trebui să dureze mult. Apoi o să vorbim despre preț. Sunt curios, unde ne-ai găsit? Întotdeauna ajută să știm unde funcționează publicitatea. Eu sunt în SUA și acum mă duc să dorm".

"Un tip te-a recomandat pe un forum. Poate e un client mai vechi. Hidden Answers se numește forumul. Apropo, cred că va merge cu ricina. Sau toxina botulinică, din câte am citit. Oricum, vreau ceva care să fie greu de descoperit la autopsie. Dă-mi un semn când ai otrava".

Departamentul de Siguranță Națională al SUA via IGPR

Direcția de Investigații Criminale din IGPR, a înregistrat informarea atașatului adjunct al Departamentului pentru Siguranță Națională al SUA din cadrul Ambasadei SUA din Austria, prin care se aduce la cunoștință că unul dintre investigatorii sub acoperire de pe teritoriul Statelor Unite, care este infiltrat în zona de Marketplace de pe DarkWeb, a fost contactat de o persoană care a indicat că se află pe teritoriul României și a solicitat achiziționarea unor substanțe chimice, respectiv cianură sau ricină, cu scopul de a a-și omorî o rudă.

Investigatoul american a stabilit în următoarele zile detaliile tranzacției cu studentul român, care a comandat circa 28 de grame de ricină, contra sumei de 75 de dolari, pe care presupusul vânzător trebuia să o trimită în România, cu plata ramburs. Persoana sub acoperire a transmis converesațiile organelor române de urmărire penală.

Anchetatorii români au reținut acuzațiile aduse tânărului de către Departamentul pentru Siguranță Națională a SUA. Negocierile au fost preluate de un ofițer sub acoperire din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale care, în calitate de intermediar, a primit un colet conținând pretinsa substanță toxică, în fapt o una inofensivă. În data de 20 ianuarie 2021, intermediarul s-a întâlnit cu cumpărăturul, iar acesta din urmă i-a dat 450 de lei, reprezentând prețul ricinei, ocazie cu care tânărul a fost arestat. În sarcina acestuia s-a stabilit că, în timp ce se afla pe teritoriul României "ar fi încercat să procure ricină, substanță calificată ca armă chimică potrivit Listei prevăzute la Anexa 1 din Legea nr. 56/1997, cu scopul de a-și ucide o rudă".

Declarațiile halucinante ale studentului român

La audierile de a doua zi, 21 ianuarie 2021, Iustin Acârnăresei, a declarat că nu-și recunoaște vinovăția. Deși a încercat să procure ricină, motivul nu a fost uciderea unchiului său, așa cum a pretins în conversațiile cu presupusul vânzător american, ci dorința de a-i crește părul, acesta suferind de alopecie încă din copilărie. El susține că a avut mai multe relații cu fete care însă l-au părăsit, iar bănuiala să este că motivul ar fi fost căderea părului. În urma unor controale medicale, tânărul a aflat că problema sa este ereditară, moștenită de la tatăl său.

Cu toate că s-a gândit să-și facă transplant de păr, acesta nu-și permite costurile, astfel că a cumpărat de la o farmacie ulei de ricin. În urma aplicării acestuia a observat mici îmbunătățiri. El spune că uleiul achiziționat se afla într-o sticluță de circa 30-50 ml dar nu și-a amintit apoi farmacia de unde l-a cumpărat, motiv pentru care a apelat la internet.

Tanarul a primit un an cu suspendare

"Înțeleg ca oricine încalcă legea trebuie sa răspundă in consecință.Atât ministerul public cât și instanța de judecată, in urma anchetei au aflat ca nu am avut nicio intenție rea, de aici și pedeapsa de 1 an cu suspendare. Adevărul este că nu am știut de această lege din 1997. Dacă aș fi știut, n-aș mai fi intrat pe Darkweb. A fost o greșeala pe care am recunoscut-o și o regret. O greșeala făcută când aveam doar 22 ani", a mai spus Iustin Acîrnăresei