Fete de 15 și 19 ani, puse să se prostitueze de cel care le promitea iubire

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța au dispus reținerea a 5 inculpați (patru bărbați și o femeie), cu vârstele de 18 și 37 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism.

Din cercetări, a reieșit că, pe parcursul lunii mai 2025, un inculpat în vârstă de 18 ani, în contextul unei relații de concubinaj cu o victimă minoră, în vârstă de 15 ani, în scopul obținerii de foloase patrimoniale, a determinat-o la practicarea prostituției.

De asemenea, în aceeași perioadă de timp, tânărul, sub pretextul unei relații de iubire și profitând de starea de vulnerabilitate a unei fete în vârstă de 19 ani, provenită dintr-un centru de plasament, a recrutat-o și adăpostit-o în diverse locații din Constanța și a exploatat-o sexual. Victima a fost determinată să practice prostituția și i-a fost înlesnită această activitate, o parte importantă din sumele obținute de aceasta fiind însușite de către tânărul de 18 ani.

Ulterior, pe parcursul lunii iunie 2025, un alt inculpat, care se sustrage urmăririi penale, a adăpostit aceleași victime, de 15 și 19 ani, pe raza municipiului Brașov, în scopul exploatării sexuale. Fetele au fost determinate să practice prostituția și le-a fost înlesnită această activitate, inculpatul însușindu-și în mare parte sumele obținute de către acestea.

Probatoriul administrat a reliefat că, începând cu luna noiembrie 2025 și până în luna ianuarie 2026, alți doi inculpați, dintre care unul se sustrage urmăririi penale, profitând de starea de vulnerabilitate a aceleași victime majore, au determinat-o la continuarea practicării prostituției și i-au înlesnit această activitate, în scopul obținerii de beneficii financiare.

Ancheta a arătat și faptul că, în intervalul septembrie – octombrie 2025, o inculpată, în vârstă de 28 de ani, a preluat victima minoră (15 ani) și a adăpostit-o în mai multe locații din municipiul Tulcea, tot în scopul exploatării sexuale.

Totodată, din investigații a rezultat că, începând cu luna noiembrie 2025 și până la data de 5 februarie 2026, un alt inculpat, a adăpostit aceeași victimă minoră, într-un imobil din municipiul Constanța, înlesnindu-i practicarea prostituției și obținând foloase patrimoniale de pe urma acesteia.

Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că, în perioada mai-iunie 2025, un alt inculpat a obținut foloase patrimoniale, prin înlesnirea activității de prostituție unei tinere.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a doi dintre inculpați, măsura arestului la domiciliu față de alți doi și cea a controlului judiciar față de un alt inculpat, urmând a se pronunța cu privire la propunerea de arestare în lipsă a inculpaților care se sustrag.

Cu privire la măsura arestului la domiciliu și cea a controlului judiciar, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au formulat contestație.

(sursa: Mediafax)