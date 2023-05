Fișe medicale pentru permis auto, întocmite fără prezență. Noi audieri în dosarul de la Ilfov

Polițișii Serviciului Rutier Ilfov continuă, joi, cercetările într-un dosar penal înregistrat în cursul anului 2022, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual și abuz în serviciu.

Au loc activități procedurale cu privire la activitatea infracțională privind eliberarea în fals a fișelor medicale, necesare preschimbării permiselor de conducere, ce ar fi fost desfășurată de angajații unei clinici medicale.

În dosarul deschis în 2022, beneficiarii fișelor medicale nu s-ar fi prezentat la clinicile respective și nu ar fi fost examinate, în conformitate cu OUG 195/2002 republicată.

La data de 2 martie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, în cadrul aceluiași dosar penal, polițiștii Serviciului Rutieri, împreună cu criminaliști și polițiști de la economic, au efectuat 5 percheziții la 5 locații din București, iar în urma probatoriului administrat au reținut 4 persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual și abuz în serviciu. De asemenea, la data de 9 martie, polițiștii de la rutieră au reținut două persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la fals intelectual și abuz în serviciu. Apoi, în 23 martie, cele 10 persoane reținute, împreună cu alte două persoane, pentru care nu a fost dispusă măsura reținerii, au fost prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, care a dispus față de acestea, măsura controlului judiciar.

(sursa: Mediafax)