Fostul primar al Sectorului 1 a anunțat că DNA a efectuat percheziții privind achiziția de tablete pentru elevi

Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a declarat că, joi, au fost efectuate percheziții ale DNA privind achiziția de tablete pentru elevi, în urma unei sesizări a actualului adil, Clotilde Armand.

„Percheziţia a fost efectuată în urma uneia dintre multele sesizări formulate de Clotilde Armand împotriva mea şi anume 'achiziţia de tablete' pentru elevii din Sectorul 1. Din punctul de vedere al actualului primar al Sectorului 1, achiziţia de tablete pentru copii în contextul pandemiei nu era necesară. De altfel, Clotilde Armand a început prigoana totală împotriva tuturor angajaţilor primăriei care nu au 'pupat inelul'", a scris Tudorache, pe Facebook.

De asemena, acesta a scris că a pus la dispoziția organelor de anchetă tot ce i s-a solicitat, însă nu s-a identificat nimic suspect.

„Nu am fost ridicat, dus la audieri, reținut sau subiect al vreunei alte acțiuni spectaculoase și nici nu mi s-a adus la cunoștință ca aș avea calitatea de suspect sau inculpat în vreun dosar. Mai multe detalii nu știu în acest moment, însă vă voi ține la curent cu orice noutate. Mă voi prezenta la orice solicitare a autorităților, pentru că, așa cum am mai spus, nu am nimic de ascuns.”, a mai precizat Tudorache.

DNA a anunțat, joi, că efectuează 38 de percheziții în București și Ilfov, în două dosare ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și assimilate corupției, presupus săvârșite în cursul acestui an și anterior.

„În cursul zilei joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, au fost efectuate percheziţii domiciliare în 38 de locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov, din care două sunt entităţi aflate în subordinea unor primării de sector, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice", a informat DNA.