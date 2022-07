Învățăturile primarului din Călinești către o agentă de pază: „Bun, mă culc cu unu, da’... doar de dragu’ de a mă culca sau ca să-mi fac şi eu o carieră?” 

„Oricum ieşi cu cineva. Tu de la mine ai de câştigat. Că ieşim o dată pe lună… nici n-am timp. Eu şi dacă te-aş avea numai pe tine, n-am timp. Şi ies cu tine poate o dată la o lună, la… două luni, nu ştiu, câteva ore. În rest, îţi faci viaţa şi ai numai de câştigat. Fiecare îşi găseşte pe cineva. Tu trebuie să te gândeşti ce vrei. «Mă, vreau să-mi fie bine? Bun, mă culc cu unu, da’... doar de dragu’ de a mă culca sau mai am şi alte… să-mi fac şi eu o carieră, să-mi fac un viitor?!». Nu vreau să fii stresată, eu nu am stresat pe nimeni şi nu. Eu îţi spun că vreau să îmi fac să îmi fie bine şi mie, şi vreau să îţi fac să-ţi fie bine şi pentru tine. Şi cu siguranţă fac pentru că am făcut pentru foarte multe. Pot să fac şi pentru tine. Tu ştii mai bine ce vrei de la viaţă. Eu am considerat că e bine să vorbim” - discuție între inculpat și partea vătămată.

Acesta este unul din pasajele înregistrării cu care victima a mers la procurori. Tânăra era agent la firma de pază care avea ca obiectiv și Primăria Călinești. Acolo l-ar fi întâlnit pe edil care, a povestit ea, ar fi încercat să o cucerească. Mihai Georgescu este primar la primul mandat și este căsătorit, dar chiar i-ar fi putut fi tată victimei, pentru că tânăra are 20 de ani, iar edilul, 52. Diferența de vârstă pare să nu-l fi deranjat.

„Inculpatul Georgescu Mihai, profitând de aceeaşi situaţie de autoritate şi superioritate asupra persoanei vătămate, prin prisma funcţiei de demnitate publică pe care o ocupa, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a pretins, în mod repetat, favoruri de natură sexuală de la persoana vătămată, în sensul că i-a solicitat să întreţină relaţii sexuale, totodată mângâind-o pe sâni şi în zonele intime, luând-o în braţe şi sărutând-o pe buze. De fiecare dată persoana vătămată a respins avansurile de natură sexuală venite din partea inculpatului, spunându-i că nu s-a angajat pentru a întreţine relaţii sexuale cu acesta. Toate pretinderile de natură sexuală au avut loc în biroul inculpatului din sediul Primăriei comunei Călineşti” - spun procurorii în rechizitoriu.

Primarul fără primărie

Pus sub control judiciar timp de 60 de zile și cu interdicția de a-și exercita funcția în care a fost ales, Mihai Georgescu a rămas, temporar, fără job. A încercat să îi impresioneze pe judecători să îi ridice această opreliște de la birou, dar nu a reușit. Dosarul trimis în instanță urmează să primească termen, dar cel mai probabil judecata va începe în toamnă. Între timp, edilul ales poate să mai încerce odată să ceară completului să îl lase la birou. Victima și-a dat demisia și acum lucrează la o casă de pariuri. Tânăra s-a constituit și parte civilă în dosar și a spus că va declara la instanță valoarea daunelor pe care le va cere.

„Nu te-am angajat pentru asta. Vreau să te ajut să iei BAC-ul, să te promovez, să-ţi iei altceva. (...) E, mai analizează tu aşa că va fi bine. Ce crezi tu că realizezi în viaţă, dacă… cum să ajungi să culegi. Fă-o şi tu să fie… gândeşte-te şi la cariera ta. (...) Şi nu te stresez. O dată nu ştiu când”

