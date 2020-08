Liviu Dragnea contestă pedeapsa cu închisoarea. Ce a spus în sala de judecată

DIANA OROS

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a depus o nouă contestație la sentința de condamnare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Acesta a cerut să fie eliberat din închisoare, invocând detenția ilegală. Curtea de Apel a rămas în pronunțare.

El s-a declarat nevinovat și a susținut că îi sunt încălcate drepturile. Totodată, fostul șef PSD a acuzat justiția că se supune presiunilor politice.



"Spun ce am mai spus. Am fost trimis la puşcărie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Avocatul a arătat că România e parte la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care e clară şi fără echivoc. Am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii şi, dacă voi fi menţinut în închisoare prin încălcarea brutală a drepturilor omului, înseamnă că în România justiţia nu rezistă la presiuni politice. Sper că veţi adopta o decizie prin care să nu se menţină nerespectarea CEDO sau a legilor ţării", a spus Dragnea, în sala de judecată.

În fața instanței, Liviu Dragnea și-a exprimat dezacordul și față de o remarcă a procurorului.



"Sunt o persoană privată de libertate şi nu privativă de libertate, aşa cum l-am auzit pe domnul procuror că a spus în faţa dumneavoastră. A doua remarcă e că am auzit că dumnealui consideră un drept fundamental al CEDO din vreo subspecie a dreptului. Asta arată a mentalitate ca a unui ministru de tristă amintire, care spunea că în România drepturile reprezintă un moft", a spus acesta.

Contestația la executarea pedepsei este ultima cale de atac întreprinsă de Dragnea pentru a ieși din închisoare înainte de termen, după ce pe 9 iunie instanța de fond i-a respins cererea.

Acesta a invocat "habeas corpus", lege cu caracter constituţional, promulgată în anul 1679 de către Parlamentul englez, și care privește detenția ilegală.



Avocaţii săi susţin că Dragnea este deţinut ilegal în penitenciar, întrucât completul de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) care l-a condamnat, alcătuit din trei judecători, nu era specializat să judece fapte de corupţie. Aceștia invocă o decizie a Curţii Constituţionale din octombrie 2019.



La data de 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.



El a atacat în repetate rânduri decizia ÎCCJ, toate cererile fiindu-i însă respinse.