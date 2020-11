Lucian Duţă, fost preşedinte al CNAS, condamnat la 6 ani închisoare cu executare. Judecătorii au dispus confiscarea sumei de 6,3 milioane euro

Lucian Duţă, fost preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti la 6 ani închisoare cu executare, fiind acuzat de DNA că a primit o mită de 6,3 milioane euro, în schimbul acordării unui contract din bani publici către două firme de software.



Conform deciziei instanţei, Lucian Duţă nu are voie, pe o perioadă de 4 ani, să fie ales şi să ocupe o funcţie publică, el având interzis şi să exercite profesia ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii.



Judecătorii au menţinut măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune dispusă faţă de Lucian Duţă şi au dispus confiscarea sumei de 6.300.000 euro.



De asemenea, a fost menţinut sechestrul pe suma de 2.183.820 aflată în conturile din Elveţia ale societăţii Eurotrust Invest Inc. şi pe suma de 1.503.000 euro, primită de Euroinvest Development SRL şi investită într-o construcţie şi teren de pe strada Jean Monnet din Bucureşti.



În plus, a fost instituit sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor lui Duţă, prezente şi viitoare, în limita sumei de 2.294.187 euro (având în vedere că suma totală primită cu titlul de mită de inculpat a fost de 6.300.000 de euro, iar în limita sumei de 4.005.813 euro au fost identificate sumele de bani şi bunurile imobile ce fac obiectul sechestrului).



Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

”Confiscă de la inculpatul Duță Nicolae Lucian suma de 6.300.000 euro, în echivalent lei la cursul oficial BNR, din ziua executării (…) Dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător în limita sumei de 140.000 euro folosită la achiziționarea apartamentului nr. 64 situat pe strada Octavian Goga, …, sector 3 (…). Menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 265/P/2015 din data de 18.12.2018 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, cu privire la urmatoarele bunuri si sume de bani:

– suma de 2.183.820 euro existentă la data de 1 februarie 2018 în conturile din Elveția ale societății Eurotrust Invest Inc., plus dobânzile ulterioare;

– suma de 1.503.000 euro, primită de Euroinvest Development SRL și investită în terenul și construcția din București strada Jean Monnet nr. 22, sector 1, proprietatea Euroinvest Development SRL;

– suma de 137.500 de euro, primită de Sofian Victor și investită în apartamentul situat în București, strada Octavian Goga nr. 12, …, sector 3, proprietatea lui Sofian Victor;

– autoturismul marca BMW cu seria de șasiu XXX achiziționat cu suma de 86.800 lei pe numele lui Sofian Victor,

– suma de 37.464 lei primită de Sofian Nicoleta Carolina și investită în apartamentul nr. 11 din București, …, sector 3, proprietatea acesteia;

– suma de 68.680 lei primită de Sofian Alina și investită în apartamentul nr. 12 din București, …, sector 3, proprietatea acesteia, sumele de bani susmenționate urmând să faca obiectul confiscării speciale (…)

Dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor inculpatului, prezente și viitoare în limita sumei de 2.294.187 euro (având în vedere că suma totală primită cu titlul de mită de inculpat a fost de 6.300.000 de euro, iar în limita sumei de 4.005.813 euro au fost identificate sumele de bani și bunurile imobile ce fac obiectul măsurilor asigurătorii mai sus menționate)”, au decis judecătorii.