Mafia imobiliară din Ploiești. Sunt implicați afaceriști, notari publici și funcționari din primărie

Firma de construcții Genial Transction Cars SRL a cumpărat un teren pentru construirea unor imobile dar vecinii proiectului imobiliar au aflat că blocurile de locuințe nu respectau regimul de înălțime prevăzut în planul de urbanism. După achiziția terenului, societatea a cerut modificarea PUZ-ului, solicitarea fiind aprobată de Primăria Ploiești, scrie antena3..

Însă vecinii au cerut în instanță, în anul 2018, suspendarea autorizației de construcție, modificarea PUZ-ului însă dosarul se judecă de patru ani. Totodată, proprietarii din zonă s-au adresat și altor instituții, tot fără rezultat.

Între timp, dezvoltatorul imobiliar a construit blocurile înalte, care umbresc proprietățile vecine, iar o parte dintre noii cumpărători s-au mutat în apartamente.

Totodată, deși documentele privind construirea ansamblului de locuințe sunt notate iar litigiile consemnate, în unele acte încheiate la notariat sunt înscrise mențiuni false pentru ca băncile să acorde credite clienților. Băncile și evaluatorii au fost duși în eroare de mențiunile false, cu riscuri majore pentru cumpărători.

În data de 18 august 2022, DNA a început însă verificarea faptelor sesizate de Ministerul Justiției.

Contracte de vânzare-cumpărare în fals

În urma efectuării cercetării prealabile cu privire la faptele de natură să atragă răspunderea disciplinară a notarilor publici, ministrul Justiției a exercitat trei acțiuni disciplinare care au fost transmise Consiliului de Disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici in vederea soluționării.

Direcția Corpul de control al ministrului Justiei a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești cu privire la doi notari publici.

Și Uniunea Națională a Notarilor Publici a confirmat faptul că pentru trei notari publici au fost deschise dosare disciplinare. Astfel că notarul public Frațian Eugen Iuliu, membru al Camerei Notarilor Publici Ploiești, a săvârșit abateri disciplinare: "îndeplinirea, in mod repetat, a actelor și procedurilor notariale, cu nerespectarea dispozițiilor legal prevăzute pentru valabilitatea actului sau procedurii notariale in cauză, ori îndeplinirea acestora cu încălcarea dispozițiilor art. 9 și neglijență in efectuarea lucrărilor. Aplică cercetatului disciplinar notar public Frațian Eugen Iuliu, membru al Camerei Notarilor Publici Ploiești, sancțiunea disciplinară: amendă in cuantum de 30.000 ron", arat[ UNNPR. Pentru ceilalți doi notari publici, cercetările sunt în desfășurare.

De asemenea, unul dintre notari ar fi întocmit contracte de vânzare-cumpărare in fals iar Ministerul Justiției a sesizat Parchetul in legătură cu întocmirea de către notarul public a 10 contracte, întocmite in formă autentică, având ca obiect bunuri mobile prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului și prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări.