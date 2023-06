Metoda Loverboy, dusă la extrem: tinere vândute cu tot cu copiii lor

În ghearele bărbatului a ajuns, în martie 2022 o tânără pe care o vom numi Florentina. Mamă a unui copil care avea atunci doar 5 luni, tânăra l-a cunoscut pe individ pe internet. Tocmai suferise o decepție majoră după ce partenerul ei de viață o anunțase că are o relație cu sora ei, că se iubesc și vor să locuiască împreună. Iar tânăra a rămas și ea în aceeași casă, pentru că nu avea unde să plece cu copilul. În timp ce vedea cum sora ei și fostul ei iubit își construiesc o viață împreună, a început și ea să vorbească cu individul care o abordase pe chat și despre care știa că e divorțat. I-a promis că o va iubi și va avea grijă și de fetița ei și, ca să fie și mai convingător, i-a cerut să vină în vizită la el cu tot cu copilul. Așa a ajuns Florentina la casa lui din Ilfov și, în doar câteva ore, înapoi la Ștefănești, în Argeș, ca să ia lucrurile pentru ea și fetiță. A crezut că începe o viață nouă.

Mărturia greu de ascultat a unei victime

„Locuia cu două femei și mi-a zis că sunt mama și sora lui. Cu noi se purta frumos, am locuit cu el 4 zile și foarte frumos se comporta. Până într-o zi când mi-a zis că merge cu șeful lui la Pitești și să vin și eu, ca să nu stau acasă să mă plictisesc. Am plecat împreună cu fetița, cu o mașină în care mai erau o fată și doi copii ai ei. Mi-a zis iubitul meu că pe ea o ia până la Pitești și că pe noi ne va lăsa la un văr al lui la Golești, să așteptăm acolo până când termină el treaba. Așa se face că am avut încredere deși am auzit o discuție despre bani, 250 de lei pentru motorină și 150 de euro. Am zis că sunt rude și ne lasă acolo, după câteva ore am aflat că el nu se mai întoarce. Așa-zisul văr mi-a cerut să mă culc cu el și mi-a zis că nu o să ies de acolo până nu fac asta, dar am refuzat. M-a amenințat cu un pistol cu electroșocuri, a dormit în pat cu mine și cu copilul meu și a încercat să mă atingă, mi-a distrus încărcătorul telefonului ca să nu am baterie să sun și asta a durat două zile. În curte era o femeie care a zis că e soacra lui și am aflat că mai fusese o fată acolo să se culce cu el, dar lui nu i-a plăcut de ea și a dat-o mai departe. Soția era plecată la prostituție în afară. Am prins un moment și i-am dat un mesaj fostului meu concubin să ne salveze pe mine și pe fată. El vedea de pe telefonul lui locația telefonului meu și a mers la poliție. Când am văzut la poartă doi agenți, am știut că sunt salvată. Le-am spus că nu vreau să stau acolo și m-au luat”, povestește victima. Florentina spune că, în ziua în care a fost salvată, îl auzise pe individ vorbind la telefon cu o altă persoană și stabilise vânzarea ei pentru 500 de euro pentru că nu voia să se culce cu el.

A fugit de acasă în pijama și papuci direct la traficant

O altă tânără, altă dramă. Același individ din Ilfov care a vândut-o pe Florentina mai avea și alte victime. Două dintre ele erau cu afecțiuni psihice. Una dintre fete l-a cunoscut tot pe internet și, în doar două săptămâni a convins-o să vină la el. Pentru că nu avea acordul mamei, fata a fugit de acasă noaptea, îmbrăcată în pijama și fără niciun act. Acest lucru i-a dat vânzarea peste cap individului, pentru că cei care urmau să o cumpere voiau și acte. Fata le-a spus anchetatorilor că individul a lăsat-o să folosească telefonul și ea i-a povestit mamei că ceva nu e în regulă și că ea crede că bărbatul vrea să o trimită în străinătate. Părintele i-a spus să aștepte să vină după ea, iar individul s-a arătat chiar încântat că vine mama fetei și i-a spus să îi aducă actele. Numai că femeia a refuzat! Fata a fugit când a rămas singură, s-a dus la gară și de acolo a luat-o mama ei. Apoi a avut nevoie de spitalizare, pentru că nu mai luase tratamentul timp de o săptămână.

„Fă, draga mea, tu îți retragi plângerea - se termină totul”

Lucrurile nu s-au oprit când au ajuns la urechile polițiștilor, deși doi indivizi au fost arestați preventiv. Atunci a intervenit în peisaj o femeie care a sunat victimele și le-a cerut să își retragă plângerile. A încercat să le impresioneze și să le ofere bani. Florentina a fost prima sunată și ea a mers cu înregistrările la ofițerii DIICOT. Femeia îi spunea că este sora bărbatului din Ilfov și i-a zis să îl ierte pentru greșeala făcută, mai ales ca să nu ajungă și ea să stea prin tribunale. Ba chiar i-a spus că e posibil ca cei de la Protecția Copilului să îi ia fata, din cauză că ea va fi mereu pe la instanțe. Dar Florentina nu a cedat.

„Presuspusa soră: El a înțeles… a crezut că…, din câte am înțeles eu, că fostul tău bărbat te bătea și nu știu ce...

Florentina: Nu mă bătea, am plecat de la el că trăia cu soră-mea, atâta tot...

Presupusa soră: Am înțeles… Păi, hai să păstrăm… adică să păstrăm o legătură și… dacă vrei… și te-aș ruga mult de tot… adică nu aș insista… dacă ai putea să-ți retragi plângerea… decât să te duci la poliție să-ți retragi… dom-le… îmi retrag plângerea… am fost și eu zăpăcită… n-a fost el persoana… sau ce crezi tu că poți să zici… ne-am împăcat cu familia...

Florentina: Eu le-am spus la ăia de la poliție că el m-a dus acolo și dup-aia m-a lăsat că am auzit că și ălălalt ar fi închis...

Presupusa soră: Da, amândoi sunt închiși și au avut telefoanele ascultate, după câte am înțeles, și după telefoane l-a luat... Fă, draga mea, te rog eu din tot sufletul meu și uite pe întâi vin la judecată și ne putem întâlni în Pitești și stăm de vorbă, adică de la femeie la femeie, uite... îți dai seama că o să fii târâtă prin multe tribunale și prin multe d-astea și n-are rost, pentru ce… o să fii chemată la instanță, o să fii chemată la Pitești, la morții lor unde… tu îți retragi plângerea se termină totul, încheie ăștia dosaru’, îi dă o pedeapsă acolo de cât îi dă de 30 de zile și fiecare își vede de drum...”.

(Discuția dintre Florentina și femeia care încerca să o convingă să își retragă plângerea)

Doi bărbați au fost condamnați la închisoare. Loverboy-ul a primit 7 ani, cumpărătorul are o condamnare de 4 ani și presupusa soră, 8 luni de închisoare pentru a încercat să determine victimele să își retragă plângerile.





