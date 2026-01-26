Ministrul Justiției anunță cine este responsabil pentru evadarea turcului de la Rahova

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, la Digi 24, că specialiștii au studiat comportamentul deținutului turc înainte de a-i acorda o permisie.

„Fără a încerca să justific această situație, aș vrea să vă spun că la nivelul sistemului penitenciar sunt mai multe persoane care beneficiază”, a explicat ministrul Justiției referindu-se la deținuții care primesc permisii și regim semi-deschis.

Responsabilitatea aparține experților care fac evaluări.

„Responsabilitatea aparține celor care fac astfel de evaluări. (...) Vom dispune verificări amănunțite pentru a vedea care este situația acestei persoane. (...) Dacă vom identifica o responsabilitate concretă vom lua cele mai ferme măsuri”, a explicat ministrul Radu Marinescu.

Abdullah Atas, omul de afaceri turc care l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu, zis „Dulăul”, în 2015, a evadat de la Rahova. Turcul fusese condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat.

„La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar. Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu (oraș Voluntari) fără a fi găsit. Au fost demarate verificări, pentru localizarea bărbatului”, scrie în anunțul Poliției Capitalei.

Penitenciarul Rahova a anunțat că luni, în jurul orei 10.05, s-a constatat că deținutul Atash Abdullah, în vârstă de 45 de ani, fără antecedente penale, condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate de 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, aflat în regim semi-deschis, încarcerat în penitenciarul București – Rrahova, nu s-a întors din permisiunea de ieșire din penitenciar acordată la ora stabilită.

Pentru prinderea deținutului au fost sesizate mai multe instituții, a fost alarmat personalul și au fost trimise echipe de căutare formate din polițiști de penitenciar ai unității.

Neprezentarea din permisiunea ieșirii din penitenciar la ora stabilită este asimilată infracțiunii de evadare și se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Deținutul are înălțimea de 1,68 m, statura atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, față ovală, ten deschis, șaten închis, iar la momentul părăsirii unității purta blugi de culoare neagră, geacă albastră și era încălțat cu pantofi sport de culoare albă.

(sursa: Mediafax)