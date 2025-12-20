Nicușor Dan se implică în scandalul din Justiție: „Am primit sute de pagini de materiale relevante”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a primit sute de pagini de materiale relevante din partea magistraților referitoare la problemele din sistemul de justiție, documente pe care le analizează în acest weekend.

Șeful statului a precizat că, așa cum a promis, va reveni cu concluzii la finalul zilei de luni, după desfășurarea consultărilor cu magistrații care s-au înscris în audiență.

El anunță că discuțiile vor avea loc în mai multe runde, atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat în mod expres acest lucru prin e-mail.



Pentru a garanta confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții. Concluziile consultărilor vor fi făcute publice de președintele României în cadrul unei conferințe de presă, programată la finalul zilei de luni.

În paralel, echipa prezidențială lucrează la realizarea unei sinteze a documentelor primite de la magistrați, care va fi publicată duminică, fără a fi dezvăluită identitatea expeditorilor.

Luni, pe 22 decembrie, la Cotroceni, Nicușor Dan urmează să aibă o întâlnire fără limită de timp cu magistrați români, descrisă drept „o discuție importantă pe Justiție care, evident, va continua”.



Președintele a precizat că acest subiect, care a luat amploare după documentarul publicat de Recorder, reprezintă o prioritate personală și urmărește constant informațiile relevante din țară.