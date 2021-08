Noul șef plin al „Doi și-un sfert”, fiu al unui fost cap al SRI condamnat și ginere al lui Liviu Luca

După un an și opt luni de când serviciul secret al Ministerului de Interne a fost condus, prin împuternicire, și după o lungă perioadă în care instituția a fost „vitregită” de măsurile guvernamentale ale ultimelor regimuri, DGPI pare să reprezinte, din nou, o zonă de maxim interes pentru factorul politic. Recent, Guvernul Cîțu a aprobat o investiție de 108 milioane de lei pentru construcția și dotarea unui nou sediu, în cartierul „serviciilor”, de lângă Palatul Cotroceni. Iar, săptămâna trecută, șeful plin al acestui serviciu este Tiberiu Silviu Dumitrache, fiul colonelului SRI Prahova, Gheorghe Dumitrache, condamnat definitiv într-un dosar penal, și ginere al celebrului sindicalist Liviu Luca, de asemenea, condamnat definitiv într-un dosar penal. Averea declarată de noul șef al „Doi și-un sfert” depășește, la capitolul proprietăți, toate averile la un loc deținute de ceilalți șefi ai serviciilor secrete din România.

Tiberiu Silviu Dumitrache a câștigat concursul pentru șefia Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI), urmașa fostei Unități Militare 0215 – fostul serviciu de informații „Doi și-un sfert”. Dumitrache, împuternicit șef la DGPI în ianuarie 2020, a fost singurul candidat intrat în concurs. Conform publicației „Bugetul”, ințial, concursul organizat pentru 18 decembrie 2020, a fost amânat pentru 5 august 2021. Tiberiu Silviu Dumitrache era împuternicit la șefia serviciului secret al MAI din ianuarie 2020.

Interesant este că, după o lungă perioadă în care DGPI a suferit niște lovituri, intrând într-un con de umbră, după remilitarizarea sa în timpul Guvernului Cioloș și după mai multe intervenții specifice ale DNA și SRI pentru preluarea controlului asupra instituției, brusc, anul trecut, instituția a redevenit una de interes pentru noua putere instalată în timpul pandemiei și după alegerile din decembrie 2016. „Jurnalul” a dezvăluit, săptămâna trecută, că Guvernul condus de Florin Cîțu a aprobat o investiție de nu mai puțin de 108 milioane de lei pentru construcția noului sediu al DGPI, în zona Răzoare, unde își au sediile mai multe instituții de forță ale statului și care se află în imediata vecinătate a Administrației Prezidențiale. Termenul de finalizare a lucrărilor prevăzut în documente este de doi ani. Banii sunt suportați integral de la bugetul de stat, iar lucrările se află în sarcina Companiei Naționale de Investiții.

Tatăl și socrul

Noul șef plin al serviciului secret al Internelor este fiul lui Gheorghe Dumitrache, colonel în rezervă al SRI, condamnat la închisoare cu suspendare, în anul 2013, pentru trafic de influență, dare de mită și încercarea de a determina mărturia mincinoasă. Este vorba despre fapte săvârșite între anii 1996 și 2002, când Dumitrache senior era a doilea om la comanda SRI Prahova, fiind subordonat celebrului general Ovidiu Soare. Acesta din urmă a primit, la rândul său, închisoare cu suspendare în acest dosar. Presa vremii scria că Gheorghe Dumitrache a fost ofițer de securitate, înainte de anul 1989.

Însă a doua legătură de familie interesantă pe care o are noul șef al DGPI este aceea că socrul său este nimeni altul decât sindicalistul Liviu Luca, condamnat la zece ani de închisoare într-un dosar în care a fost condamnat și omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu. Luca se află încarcerat încă din anul 2016, pentru instigare la delapidare şi spălare de bani, infracţiuni legate de patrimoniul companiei Petromservice.

Casă de 2.675 de metri pătrați, în Prahova, pe numele copiilor

„Jurnalul” a prezentat, într-una dintre edițiile precedente, averile șefilor serviciilor de informații din România. Eduard Helvig, Lucian Pahonțu, Gabriel Vlase și Sorin Bălan, care conduc SRI, SPP, SIE și STS, nu-l pot concura, toți la un loc, pe noul șef al DGPI.

În declarația de avere pe care Tiberiu Silviu Dumitrache a depus-o în vara anului trecut, aflăm că acesta deține, prin intermediul copiilor pe care îi are cu fiica lui Liviu Luca, Roxana Dumitrache, un teren de 31.565 de metri pătrați de teren intravilan pe raza localității Păulești, județul Prahova, și o casă de locuit, cu suprafața de… 2.675 de metri pătrați. Ambele proprietăți au fost primite cu titlu de donație în anul 2012. De altfel, familia șefului DGPI are, în total, în proprietate cinci clădiri, dintre care două apartamente la Ploiești, casa de la Păulești, două apartamente în Voluntari, două boxe și trei locuri de parcare, toate însumate ajungând la o suprafață de 3.133,95 de metri pătrați. Familia Dumitrache mai deține două autoturisme Volkswagen, iar în conturile bancare are economiste sumele de 112.185,84 de lei și 214.813,52 de euro.

Soția sa are plasamente în companiile Solar Global Vision SRL și Mining Engineering Project, de 89.050 de lei. Mai dețin bijuterii și ceasuri în sumă de 13.000 de euro. Familia are și datorii bancare scadente în anii 2044 și 2046, în sumă de 707.922, 98 de lei.

În anul fiscal 2019-2020, șeful DGPI, împuternicit la comandă, încasase un venit de 138.296, dar și chirii de 54.455,73 de lei. Soția, Roxana Dumitrache, a realizat un venit salarial de 88.166 de lei de la SC Solar Global Vision, dar și dividende în sumă de 346.226,09 lei, de la aceeași companie.