Dosar penal după ce un băiat de 12 ani şi-a ameninţat un coleg cu un cuţit

Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Iaşi, băiatul este cercetat pentru "portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase", faptă considerată a fi o infracţiune. Întrucât este minor, mama băiatului a fost amendată.



"Am fost sesizaţi de reprezentanţii unei unităţi de învăţământ, din municipiul Iaşi, cu privire la faptul că un elev are un obiect tăietor-înţepător asupra sa. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, iar în rucsacul elevului, în vârstă de 12 ani, au identificat un obiect tăietor-înţepător, pe care l-au ridicat, în vederea continuării cercetărilor. Mama minorului a fost sancţionată contravenţional, conform Legii nr. 61/1991, fiindu-i totodată prezentate prevederile actului normativ menţionat şi unele articole din Codul Penal. De asemenea, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi, Ioana Bîlea.



Potrivit acesteia, în urmă cu o săptămână poliţiştii Secţiei nr. 2 Poliţie Iaşi au fost sesizaţi de un bărbat că fiul său, în timp ce s-ar fi aflat în incinta unei unităţi de învăţământ, din municipiul Iaşi, ar fi fost ameninţat, cu un obiect tăietor-înţepător, de către elevul în vârstă de 12 ani.



"În cauză a fost întocmit dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase", a declarat Ioana Bîlea.

AGERPRES