Percheziții la primarul Mangaliei: Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi luat mită

de Redacția Jurnalul    |    20 Aug 2025   •   09:40
Procurorii DNA au descins la locuința primarului municipiului Mangalia, Cristian Radu, dar și la sediul Primăriei, într-un dosar în care edilul este suspectat că ar fi luat mită.

Percheziții ale procurorilor DNA au loc miercuri dimineață la primarul Mangaliei.

Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi luat mită, conform publicației Info Sud-Est.

Percheziții au loc atât acasă la edil, cât și la Primăria Mangalia, conform surselor citate.

Potrivit DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din administrația locală.

„În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, transmite DNA.

