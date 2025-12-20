Poprire pe averea fraților Tate: Circa un milion de lire sterline va fi folosit pentru combaterea violenței împotriva femeilor

Suma de peste un milion de lire sterline, din conturile bancare din Devon ale fraților Andrew și Tristan Tate, va fi utilizată „pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor”, a anunțat un purtător de cuvânt al poliției britanice, notează BBC.

Poliția confiscă 2,9 milioane de lire sterline

Decizia vine în contextul unei hotărâri judecătorești din decembrie 2024, care a constatat că frații Tate nu au plătit impozite pe venituri de 21 de milioane de lire sterline din afacerile lor online.

În aceste condiții, Tribunalul Magistraturii din Westminster a decis că poliția din Devon și Cornwall poate confisca peste 2,9 milioane de lire sterline în bani și active, inclusiv criptomonede.



În continuare, poliția va înființa un comitet care va decide proiectele care vor beneficia de finanțare.

„În lunile următoare, intenționăm să arătăm comunităților noastre cum aceste fonduri pot face diferența și să le sprijinim în luarea de măsuri împotriva celor care comit abuzuri, punând aceste fonduri în centrul sprijinului acordat victimelor”, a mai declarat purtătorul de cuvânt, potrivit sursei citate.



Frații Tate se confruntă cu proceduri penale și civile pentru infracțiuni sexuale și de trafic de persoane. Cei doi au negat acuzațiile în repetate rânduri.