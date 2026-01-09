Horațiu Potra rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile

Decizia a fost dată, vineri, de Curtea de Apel București. „În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4, 6 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Decizia nu este una definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la publicare.

Horațiu Potra a fost prins în Dubai în luna septembrie și a revenit în țară în luna noiembrie, alături de fiul și de nepotul său, pentru continuarea procedurilor judiciare.

Potra, alături de alți 20 de inculpați, membrii ai grupării sale de mercenari, dar și Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, au fost trimiși în judecată într-un dosar care vizează săvârșirea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Procurorii îl acuză pe Potra că ar fi complotat la organizarea unei lovituri de stat după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie. În 8 decembrie 2024 Potra, alături de alți inculpați din dosar au fost prinși în mașină cu arme albe, un dispozitiv de împrăștiere a gezelor lacrimogene, dar și un pistol, dar și mai multe sume de bani în diferite monede. Aceștia se deplasau spre Capitală, dar au fost prinși de polițiști în Prahova.

Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul său, au fugit din România la începutul anului, fiind ulterior dați în urmărire internațională.

Toți trei au fost arestați pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, chiar înainte de îmbarcarea într-un zbor spre Moscova. Ei au fost aduși în noiembrie în România.

(sursa: Mediafax)