Mercenarul Potra, băgat în politică de polițiștii în rezervă care au fondat Partidul Patrioților. Limuzina folosită în „campania zero cheltuieli” a fost închiriată cu peste 3.000 euro/lună

Fostul luptător în Legiunea străină a achitat 16.900 de lei pe lună chiria unui autoturism de lux, pus gratis la dispoziția lui Georgescu, această mașină a fost închiriată printr-o firmă de catering din Mediaș, controlată, tot prin interpuși, de un anume Dan Cristian Panța.

Acesta din urmă este coleg cu Horațiu Potra în cadrul Consiliului Local Mediaș, ambii fiind aleși, în vara anului trecut, pe listele Partidului Patrioților, formațiune înființată și condusă de fostul sindicalist al agenților de Poliție Iulian Surugiu. Culmea, Potra a apelat la această inginerie, în condițiile în care nepotul său, Alexandru Cosmin Potra, și-a înființat, în primăvara anului trecut, la Mediaș, propria firmă de închirieri și leasing cu autovehicule. Atât Horațiu Potra, cât și fiul său, Dorian Potra, dar și nepotul Alexandru Cosmin Potra au fost arestați în lipsă, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, fiind dați în urmărire generală.

Conform referatului procurorilor Parchetului General prin care, la finalul săptămânii trecute, a fost solicitată, dar și obținută, arestarea preventivă a mercenarului Horațiu Potra, dar și a complicilor acestuia, anchetatorii au descoperit că, din analiza probelor aflate la dosar, rezultă indicii privind finanțarea nedeclarată a campaniei electorale a lui Călin Georgescu, din anul 2024, acesta beneficiind de sprijinul financiar al lui Horațiu Potra.

Astfel, Călin Georgescu a utilizat, cu titlu gratuit, o limuzină de lux, marca Mercedes GLE Coupe, închiriată prin intermediul companiei SC Stephy Catering Consult SRL, societate comercială despre care procurorii afirmă că ar fi controlată de un apropiat al lui Horațiu Potra, pe nume Dan Cristian Panța. Mai mult, plata chiriei lunare, în cuantum de aproximativ 16.900 de lei, a fost efectuată de însuși Horațiu Potra, în numerar, iar conversațiile din aplicațiile de mesagerie demonstrează caracterul sistematic a acestui angajament pe întreaga perioadă a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din anul 2024, precum și anterior acelui moment.

De asemenea, procurorii arată, în referatul citat, că probele indică retrimiterea repetată de sume de bani în numerar către Călin Georgescu, fie direct, fie prin intermediul unor apropiați ai lui Horațiu Potra, în locații din București și județul Ilfov. Toate aceste elemente conturează suspiciunea conform căreia Călin Georgescu a beneficiat de finanțare nedeclarată a campaniei electorale, prin mijloace ocolitoare și incompatibile cu prevederile legale privind transparența și legalitatea campaniei electorale.

Aleși locali din partea Partidului Patrioților

Așadar, Potra i-a pus la dispoziție lui Georgescu o limuzină Mercedes, pentru care Georgescu nu a cheltuit niciun leu. Limuzina a fost închiriată, cu plata lunară în numerar - 16.900 de lei -, de către Potra, prin intermediul SC Stephy Catering Consult SRL, despre care procurorii afirmă că este controlată de apropiatul lui Potra, Dan Cristian Panța.

Dan Cristian Panța, ca și Horațiu Potra, este consilier local în cadrul Consiliului Local Mediaș, ambii din partea Partidului Patrioților. Există șapte consilieri locali la Mediaș din partea Partidului Patrioților: Ioan Marius Câmpean, Teodor Lucian Costea, Dan Cristian Panța, Horațiu Potra, Andreea Ioana Tomoș, Ioan Vișa și Noemi Andreea Zanfir.

Partidul Patrioților este o formațiune politică înființată și condusă de rezerviști din poliție și îl are drept președinte pe Iulian Surugiu (FOTO), fost polițist în Ministerul Afacerilor Interne (în perioada 1990 - 2008), ex-vicepreședinte al Corpului Național al Polițiștilor din România, fondator și ex-președinte al Sindicatului Național al Agenților de Poliție și fondator și ex-președinte al Federației Sindicatelor Democratice din Poliția Română „Alexandru Ioan Cuza”.

Declarație de avere goală

Dan Cristian Panța și Horațiu Potra s-au ales în Consiliul Local Mediaș în urma alegerilor locale din data de 6 iunie 2024.

La data de 13 noiembrie 2024, Panța a depus o declarație de avere din care rezultă că nu deține terenuri, că nu deține clădiri, că nu deține mașini, că nu deține bunuri de valoare, că nu are conturi sau depozite bancare, că nu are acțiuni, plasamente sau împrumuturi acordate, că nu deține active producătoare de venituri nete, că nu are datorii și că nu a realizat venituri în ultimul an fiscal.

Menționează doar că soția sa este angajată la forma SC Stephy Catering Consulting SRL, firma prin intermediul căreia a fost închiriat bolidul de lux pentru Călin Georgescu, de unde, în ultimul an fiscal, a încasat venituri de natură salarială în cuantum de 20.899 de lei pe an.

În declarația de interese completată de Dan Cristian Panța, în calitate de consilier local, la data de 13 noiembrie 2024, acesta nu menționează că ar deține vreo companie. În schimb, în declarația de interese de candidat la alegerile locale, completată la data de 22 aprilie 2024, Dan Cristian Panța a precizat că era asociat unic și administrator al două societăți comerciale. Este vorba despre SC Racrim Catering SRL și despre SC Complex Select Book SRL.

Stephy Catering a ajuns, anul trecut, în posesia unui tânăr din Mediaș

Revenind la SC Stephy Catering Consult SRL, firma care a închiriat Mercedesul pentru Călin Georgescu, aflăm, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), că a fost înființată la data de 25 februarie 2015 în Târnăveni, județul Mureș. Fondatorii, asociații și administratorii companiei sunt Maria Veronica Podar și Iosif Cristian Podar, ambii cu câte 50% din capitalul social.

Compania și-a declarat ca obiect de activitate „activități de contabilitate și audit financiar în domeniul fiscal”. La data de 15 noiembrie 2021, patronii decis să schimbe obiectul principal de activitate în „activități de alimentație (catering) pentru evenimente”. La data de 29 decembrie 2023, Maria Veronica Podar și Iosif Cristian Podar au luat decizia de a ceda firma către un nou asociat, pe nume Adrian Antonio Gligor, născut în 20 martie 1996, din Mediaș. Acesta devine atât asociatul unic, cât și unicul administrator al SC Stephy Catering Consult SRL, cu puteri depline și cu un mandat de 40 de ani.

Adrian Antonio Gligor mai apare ca asociat în cadrul SC Essenzsubereitung Catering SRL Mediaș, companie care se ocupă, de asemenea, cu activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație. La acel moment, asociații și administratorii societății erau Ștefania Panța, din Mediaș, și Adrian Antonio Gligor, tot din Mediaș. La data de 3 aprilie 2024, compania își schimbă numele în SC Stephy Nailtech, iar Adrian Antonio Gligor decide să-i cedeze Ștefaniei Panța toate părțile sociale și să se retragă din structura acționariatului.

Dan Cristian Panța figurează în arhivele Registrului Comerțului, ca fondator al companiei SC Racrim Catering Mediaș SRL, alături de un anume Marcel Vasile Manica. În 2018, Panța rămâne asociatul unic al acestei firme.

O altă firmă este SC Bavaria Catering SRL, cu asociați Doru Ionel Baciu și Dan Cristian Panța. De asemenea, mai există compania SC Bavaria Food & Drinks SRL, în care Daniel Cristian Panța figura ca asociat alături de SC Complex Select Book SRL, reprezentată de Iosif Cristian Podar, unul dintre patronii SC Stephy Catering Consult SRL. În 2020, Panța rămânea singurul asociat.

În ceea ce privește SC Complex Food & Drinks SRL, aceasta a fost înființată de Dan Cristian Panța și Iosif Cristian Podar. Ulterior, rămâne în firmă doar Panța, după care este cooptat un anume Adrian Otvos.

Familia Potra, urmărită general, pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale

La finalul săptămânii trecute, Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, dar și nepotul, Alexandru Cosmin Potra, au fost arestați preventiv în lipsă. Cei trei figurează pe site-ul Poliției Române, la rubrica „urmăriți”, și urmează să fie dați în urmărire internațională prin Interpol. Pe numele lor au fost emise mandatele de arestare în lipsă nr. 1U, 2U și 3U. În ceea ce îl privește pe Horațiu Potra, acesta este acuzat de comiterea infracțiunii de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

În ceea ce-i privește pe Dorian Potra și pe Alexandru Cosmin Potra, aceștia sunt căutați pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Interesant este că, în timp ce Horațiu Potra închiria, cu numerar, prin firma controlată de Dan Cristian Panța, autoturismul de lux pentru Călin Georgescu, nepotul lui Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra, își deschidea firmă de închirieri mașini. Mai exact, la data de 28 martie 2024, lua ființă compania SC Sajke Rent SRL, cu sediul în Mediaș, obiectul principal de activitate al acesteia fiind „închirierea și leasingul cu autovehicule”. Asociații și administratorii acestei firme sunt Alexandru Cosmin Potra și Adrian Sebastian Roșca.

Finanțări constante pentru candidatul „Zero lei”

Toate aceste personaje sunt implicate în finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, din anul 2024. Dan Cristian Panța însuși se află pe lista celor pentru care procurorii Parchetului General au formulat propunere de arestare preventivă.

Procurorii arată că, în 12 iunie 2024, Horațiu Potra i-a transmis lui Călin Georgescu că se află în drum spre Congo, dar că un interpus de-al său va veni în București, în 14 iunie 2024. Este vorba despre Andrei Ștefan Nedelcu. În 14 iunie 2024, Georgescu i-a comunicat lui Potra că persoana de legătură nu s-a prezentat la locul stabilit. Mesajul a fost văzut de Potra abia la data de 15 iunie 2024, angajându-se să ia legătura cu persoana respectivă. Imediat, Potra l-a contactat pe Nedelcu, spunându-i: „Andrei, ai fost ieri să-i duci la omul cu mașina banii? Sună-l azi și vezi unde te poți întâlni cu el. 10.000$”, după care i-a transmis numărul de telefon al lui Călin Georgescu.

În aceeași zi, Nedelcu i-a relatat lui Potra că a luat legătura cu Georgescu, acesta urmând să-i transmită o locație de întâlnire, confirmându-i, ulterior, materializarea demersului: „Am rezolvat”.

La data de 3 august 2024, Călin Georgescu l-a contactat pe Horațiu Potra, mesajul său făcând referire la nevoia de sprijin în perspectiva alegerilor prezidențiale: „Poate reușim să ne vedem la finalul săptămânii viitoare, începând de vineri după-amiază. Alegerile sunt pe 24 noiembrie. Te rog, am nevoie de sprijin până atunci”. Procurorii arată că se evidențiază disponibilitatea manifestată de Horațiu Potra în ceea ce privește materializarea întâlnirii și continuarea susținerii pentru Călin Georgescu: „Să trăiți! Ne vedem sigur după data de vineri. Cu sprijinul, continuăm ca și până acum. Respect”.

Mai departe, în referatul anchetatorilor se arată că discuțiile purtate în intervalul octombrie - noiembrie 2024 evidențiază indiciile remiterii pe perioada campaniei electorale a unor sume de bani de către Horațiu Potra, direct sau prin interpuși, către candidatul Călin Georgescu.

Procurorii arată, de asemenea, că implicarea lui Horațiu Potra în finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu nu a avut un caracter izolat, din probele administrate reieșind faptul că, încă din 22 aprilie 2022, Călin Geogrescu i-a solicitat lui Horațiu Potra să-l abordeze pe magnatul Frank Timiș, „în vederea susținerii financiare a campaniei electorale, cu 20 - 35 de milioane de dolari. Iar, pentru compensație, Horațiu Potra a spus că Georgescu „va redeschide toate minele din România și, în special cele de aur”, dacă va ieși președinte.

„Elementele de fapt reținute în cauză sunt de natură să combată argumentația în sensul că întreaga campania electorală a lui Călin Georgescu nu a beneficiat de nicio formă de finanțare, iar eventualele plăți făcute au avut la bază acte dezinteresate de voluntariat din partea plătitorilor, care nu au fost cunoscute de beneficiar”, mai subliniază anchetatorii în documentul citat.