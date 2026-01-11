Șefa Curții de Apel București: Am cerut o discuție cu președintele țării

„Am cerut o discuție cu președintele țării. Am făcut și o solicitare scrisă. Probabil că agenda domniei sale este încărcată. Urmează, mă gândesc, să fiu și eu primită”, a spus Liana Arsenie.

Întrebată ce i-ar transmite șefului statului, președinta Curții de Apel București a afirmat că declarațiile publice privind existența unor presiuni sau a unei „terori” în sistemul judiciar afectează încrederea publică în justiție.

„În acest moment l-aș ruga pe domnul președinte ca atunci când susține că sistemul de justiție este condus prin teroare, când sistemul de justiție este condus prin presiune, este condus prin persecuție, să se gândească că răul care se face nu este la adresa acelor magistrați, ci este răul care vizează sistemul de justiție în ansamblul său”, a declarat judecătoarea.

„Este un rău care șubrezește, care erodează statul de drept”

Ea a adăugat că astfel de mesaje pot eroda statul de drept.

„Este un rău care șubrezește, care erodează statul de drept, pentru că dacă cetățenii nu mai au încredere că hotărârea judecătorească este rezultatul legii și al aplicării legii și al independenței și obiectivității judecătorului, atunci statul de drept este în pericol”, a spus Arsenie.

Președinta Curții de Apel București a mai afirmat că statul de drept nu este amenințat de o justiție independentă, ci de una supusă influenței politice.

„Statul de drept nu este în pericol cu o justiție independentă și imparțială, nu este în pericol cu un corp al judecătorilor puternici. Este în pericol cu un corp, cu o putere judecătorească coordonată politic”, a subliniat ea.

Șefa CAB: Legile Justiției, așa cum ele au fost adoptate în anul 2022, nu trebuie schimbate

Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, crede că Legile Justiției, așa cum ele au fost adoptate în anul 2022, nu trebuie schimbate în maniera în care pretinde „un grup restâns de judecători și procurori”, dar că se pot îmbunătăți.

Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a spus, duminică seara, la Antena 3 CNN, că activitatea DNA s-a normalizat și că a dispărut „spectacolul mediatic”.

„Ceea ce pot să constat și poate să constate întreaga lume, întreaga țară, este că a dispărut acest spectacol mediatic, a dispărut spectacolul cătușelor, ceea ce înseamnă o normalizare a activității DNA-ului, a acestei structuri de parchet. De ce? Pentru că este foarte clar specificat în codul de procedură penală că urmărirea penală este nepublică. Așa încât, nu pot să fac aprecieri cu privire la eficiența activității DNA, dar pot cu certitudine să afirm că suntem într-o stare, în actuala situație, în actuala conjunctură, suntem într-o stare de normalitate”, a afirmat Liana Arsenie.

Ea a fost întrebată dacă trebuie schimbate Legile Justiției.

„Cu certitudine, Legile Justiției, așa cum ele au fost adoptate în anul 2022 nu trebuie schimbate. Dacă putem să îmbunătățim, da, dar nu schimbat în maniera în care se pretinde de un grup restrâns de judecători și procurori”, a răspuns șefa Curții de Apel București.

Rugată să dea un exemplu de ce ar putea fi îmbunătițit, Liana Arsenie a spus: „Mă gândesc, din perspectiva promovării în funcțiile de conducere, spre exemplu, vicepreședinții să promoveze pe bază de concurs, pe bază de examen”. Ea spune că în acest fel s-ar îmbunătăți managementul în instanțe.

(sursa: Mediafax)