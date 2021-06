Primarul Brașovului, acuzat de impostură. Și-a construit cariera politică pe studii false

Primarul Bașovului, Allen Coliban, este acuzat de fals în declarații, falsificarea documentelor electorale și uz de fals. Acesta și-a falsificat CV-ul și nu a absolvit studiile superioare pe care a pretins că le are, fiind exmatriculat. O contribuabilă i-a făcut acestuia plângere penală, potrivit newsbv.ro.

"Domnule Prim-Procuror,

Subsemnata, Ionescu Maniela-Carmen, domiciliată în județul Brașov, Sat Comăna de Sus, (Comuna Comăna) ,

Formulez, în baza dispozițiilor art. 288-289 Cod Procedură Penală, raportat la dispozițiile art. 323, art. 326 și art. 391 din Codul Penal, cu aplicarea art. 38 Cod Penal, prezenta

Plângere penală

Împotriva numitului Coliban Allen, primar al Municipiului Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 8, județ Brașov,

Pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- fals în declarații, faptă prevăzută și pedepsită de art. 326 Cod Penal;

- falsificarea documentelor electorale, faptă prevăzută și pedepsită de art. 391 Cod Penal;

- uz de fals, faptă prevăzută și pedepsită de art. 323 Cod Penal;

- toate aceste infracțiuni aflate în concurs, cu aplicarea dispozițiilor art. 38 Cod penal.

În fapt, susnumitul Coliban Allen a parcurs două cicluri electorale, în calitate de candidat al Uniunii Salvați România (USR), astfel:

În anul 2016, candidat al USR pentru Senatul României, proces electoral în urma căruia a obținut un mandat de senator, mandat exercitat până în luna octombrie 2020 În anul 2020, candidat al Alianței USR — Plus pentru Primăria municipiului Brașov, proces electoral în urmă căruia a obținut mandatul de primar al municipiului Brașov.

Ambele mandate privind exercitarea unei funcții publice au fost validate de către autoritățile competente, respectiv Parlamentul României, în anul 2016, Judecătoria Brașov, în anul 2020.

Cu ocazia depunerii ambelor candidaturi pentru înscrierea în cele două procese electorale, numitul Coliban Allen a depus documente scrise — Curriculum Vitae (CV) prin care menționa în mod expres că este absolvent A DOUĂ UNIVERSITĂȚI, mai exact că a absolvit DOUĂ FACULTĂȚI, cea de Automatizări Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București, cu durata de 5 ani, respectiv Facultatea de Management din cadrul Universității Transilvania Brașov.

Această sustinere scrisă verbală, invocată extrem de des pe parcursul celor două campanii electorale, formulată în mod absolut voit conștient, a fost făcută de către Coliban Allen în contextul în care dorea să demonstreze că este un „om nou”, o altă „generație de politicieni” extrem de bine pregătită din punct de vedere profesional, care are capacitatea profesională de a exercita cele două funcții publice de a înlocui „vechea generație de politicieni” — „corupți și mincinoși”

De foarte multe ori, în dezbaterile publice, Coliban Allen a făcut afirmația că este „inginer IT”, că a exercitat această profesie timp de 10 ani, afirmție bazată, la rândul ei, pe susținerea acestuia că ar fi absolvit Facultatea de Automatizări Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București.

Mai mult, cu ocazia depunerii documentelor necesare validării mandatului de senator în cadrul Parlamentului României, în luna decembrie 2016, pentru evidențele de personal ale acestei instituții, numitul Coliban Allen a depus din nou un CV în care afirma expresis verbis că este „inginer IT” că a absolvit Facultatea de Automatizări Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București.

De altfel, cu ocazia completării PENTRU AMBELE procese electorale, numitul Coliban Allen a depus și semnat personal documentul intitulat „Declarație de acceptare a candidaturii”, documente în care, din nou, afirmă expresis verbis că este inginer absolvent al Facultății de Automatizări Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București. Aceste două declaratii, continând semnătura olografă în original a numitului Coliban Allen, se află în evidențele Biroului Electoral Central – 2016, respectiv Biroul Electoral al municiupului Brașov — 2020.

În luna octombrie 2020, cu ocazia validării numitului Coliban Allen în funcția de primar al municipiului Brașov o parte din mass-media a preluat informația potrivit căreia susținerea numitului Coliban Allen că a absolvit Facultatea de Automatizări Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București este falsă, în realitate, Coliban Allen nefinalizând studiile acestei universități.

Mai mult, două cadre universitare, respectiv prodecanul Facultății de Automatizări Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București — domnul profesor Ciprian Dobre și domnul profesor conferențiar Traian Rebedea, din cadrul aceleiași instituții de învățământ superior, au formulat declarații publice pe mai multe canale media, dar mai ales au atașat DOCUMENTE (foi matricole, declarații, adresă, etc.), declarații, documente din care REZULTĂ FĂRĂ ECHIVOC faptul că numitul Coliban Allen nu numai că nu a finalizat studiile acestei facultăți, DECI NU A ABSOLVIT această facultate, ba dimpotrivă, chiar A FOST EXMATRICULAT.

Documentele prezentate de cele două cadre universitare demonstrează fără echivoc trei situații:

Faptul că numitul Coliban Allen nu a susținut examenele de licență, nu a obținut diploma de absolvent al Facultătii de Automatizări Calculatoare din cadrul Universitătii Politehnice București. Faptul că numitul Coliban Allen nu a finalizat nici măcar toți anii de studii (cinci ani), datorită unor restanțe acumulate pe parcursul anilor III, IV de studii. Pentru necontinuarea, nefinalizarea celor cinci ani de studii, numitul Coliban Allen a fost exmatriculat, conform Deciziei nr. 177 din 19.03.2009, emisă de Facultatea de Automatizări Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București.

După propagarea în mediul public a acestor informații privind falsul în declarații, în documente și în susținerile electorale, chiar Coliban Allen a procedat la MODIFICAREA ȘI CORECTAREA CV-ului său aflat în mediul online, ocazie cu care A MINȚIT DIN NOU, prin afirmația că într-adevăr nu s-a înscris, nu a susținut și nu a promovat examenul de licență la Facultatea de Automatizări Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București, însă ar fi finalizat TOȚI CEI CINCI ANI de studii.

Ulterior, într-o declarație făcută în mediul online, preluată de întreaga mass-media din țară, Coliban Allen a recunoscut falsul din CV-ul său, considerând că a fost o “greșeală de comunicare”, pe care „nu a corectat-o la timp”, adăugând o explicație total irelevantă legată de o anumită conjunctură familială din anul 2002.

La data formulării prezentei plângeri, deși în mediul online numitul Coliban Allen a recunoscut falsul privind calitatea sa de inginer IT de absolvent al Facultății de Automatizări Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București, totuși documentele întocmite, semnate depuse de acesta, atât la Biroul Electoral Central, Senatul României, cât la Biroul Electoral al municipiului Brașov, există în formatul continând informații false, iar aceste informații false și-au produs efectul.

Aceste afirmații false de natură a crea o convingere a publicului larg cu privire la pregătirea sa profesională, experiența sa, studiile sale, calitatea sa umană intelectuală, ȘI-AU PRODUS EFECTELE ÎN AMBELE CAMPANII ELECTORALE, respectiv inducerea în eroare a electoratului, cu consecința obținerii unui număr suplimentar de voturi, care l-au promovat în cele două funcții publice.

In mod cert, dacă numitul Coliban Allen ar fi susținut corect și concret că este NUMAI absolvent al Facultății de Management din cadrul Universității Transilvania Brașov, cu durată de studii de 3 ani, imaginea sa publică de profesionist cu dublă specializare nu ar mai fi fost justificată și deci, inexistentă. Totodată, nici calitatea sa de inginer IT experiența de 10 ani în această profesie, nu ar fi existat, astfel că aceste calități nu ar fi fost percepute de publicul larg. Din toate materialele electorale publicate în cele două campanii electorale, mai ales din toate declarațiile sale publice, rezultă O INSISTENȚĂ SI O ACCENTUARE A CALITĂȚII SALE PROFESIONALE DE INGINER IT, în comparație cu extrem de puținele afirmații făcute de numitul Coliban Allen legate de calitatea sa de manager (economist eventual).

Aceste documente falsificate, aceste declarații voit mincinoase, fără fundament real și aceste expuneri publice făcute atât în campania electorală, cât ulterior, au generat consecințe juridice în sensul obținerii de către numitul Coliban Allen a două demnități publice, una de senator, cealaltă de primar. Desigur, obținerea acestor două demnități au generat un anumit statut social pentru făptuitorul Coliban Allen dar mai ales avantaje sociale pecuniare.

In drept, fapta numitului Coliban Allen întrunește elementele constitutive ale următoarelor infracțiuni:

I. Fals în declarații, faptă prevăzută pedepsită de art. 326 Cod Penal, constând în ascunderea adevărului, mai exact declararea unei situații total opuse, făcută prin mai multe documente semnate depuse la instituții publice, respectiv prezentarea ca adevărată a unei situatii profesionale ce nu există în realitate, anume faptul că ar fi absolvent = adică licențiat al Facultății de Automatizări Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București, ceea ce nu corespundea adevărului la momentul emiterii acestor documente. Totodată, falsul rezidă din multiplele poziționări publice făcute în cele două campanii electorale, dar pe parcursul celor 4 ani al mandatului de senator, poziționări, declarații prin care și-a arogat o calitate — aceea de inginer IT — pe care nu a avut-o niciodată și nu a obținut-o în mod legal.

Această declarație MINCINOASĂ a fost făcută tocmai pentru a crea în conștiința publicului larg, respectiv a electoratului din municipiului Brașov și a colegilor din Senatul României, a unei imagini de profesionist, superior celorlalți contra-candidați, având ca efect câștigarea celor două demnități publice.

Il. Falsificarea documentelor electorale, faptă prevăzută și pedepsită de art. 391 Cod Penal, faptă ce constă în întocmirea, semnarea și depunerea a mai multor documente, în special a „ Declarației de acceptare a candidaturii”, la birourile electorale ale municipiului Brașov, respectiv județului Brașov, centralizate la Biroul Electoral Central, precum documentele (în principal CV) depuse la Senatul României.

Ill. Uz de fals, faptă prevăzută și pedepsită de art. 323 Cod Penal, constând în folosirea, cu scopul vădit de a produce efecte juridice a unei declarații mincinoase, cu finalitatea obținerii celor două demnități publice, aceea de senator și primar, ambele demnități generând avantaje sociale materiale consistente în beneficiul făptuitorului Coliban Allen.

În mod cert, aceste infracțiuni au fost săvârșite CU INTENȚIE DIRECTĂ, în deplină cunoaștere a situației reale, tocmai cu scopul de a crea pentru Coliban Allen imaginea unui profesionist, cu o dublă specializare, deci superior contra-candidaților săi, pentru atingerea scopului propus, acela de a câștiga cele două demnități publice.

Raportat la modalitatea de săvârșire a acestor infracțiuni la consecințele urmărite de făptuitor, considerăm că aceste fapte se află în concurs, urmând a fi aplicate dispozițiile art. 38 Cod Penal.

Dovada prezentei plângeri întelegem să o fac cu înscrisuri, respectiv articole apărute în presa on-line de la acea vreme:

Proba nr. 1 – ziare.com, 28 septembrie 2020, ora 18,15 – ,, Cine este IT-istul Allen Coliban, noul primar al Brasovului”; Proba nr. 2 – ziare.com, 09 noiembrie 2020, ora 17,24 – ,, Minciuna din CV-ul noului primar din Brasov. „Cum sa spui ca esti absolvent al Facultatii de Automatica si Calculatoare cand, de fapt, tu figurezi ca ai fost exmatriculat?”; Proba nr. 3 – hotnews.ro, 10 noiembrie 2020, ora 12,10 – ,,Allen Coliban explică exmatricularea sa din facultate: A trebuit să se mute la Braşov, pentru a o îngriji pe bunica sa”; Proba nr. 4 – newsbv.ro – 11 noiembrie 2020 – ,, Caruselul minciunilor lui Coliban: A candidat la Senat ca inginer!! Fără facultate DOCUMENTE”; Proba nr. 5 – factual.ro – „(…)am terminat Facultățile de Automatică și Calculatoare (București) și Management (Brașov)”.

Rugăm organele de urmărire penală să emită adrese către Secretariatul Facultății de Automatizări Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București, precum către Biroul Electoral Central — Biroul Electoral Județean și Biroul Electoral al municiupiului Brașov, cu solicitarea de a depune la dosarul cauzei toate documentele la care am făcut referire mai sus."