Primarul din Ștefăneștii de Jos a fost luat cu cătușe de acasă

Polițiștii ilfoveni au descins, ieri dimineață, în casa primarului din localitatea ilfoveană Ștefăneștii de Jos. Polițiștii de la Investigații Criminale l-au luat pe sus pe primarul Robert Ștefan pentru viol. Un primar PNL de lângă București săltat pentru că ar fi violat o fetiță de 12 ani. O acuzație extrem de gravă, dar pe care nimeni nu a anchetat-o vreme de 3 ani, de la momentul primei sesizări: nici poliția, nici procurorii, nici protecția copilului, nici asistența socială de la primăria localității de domiciliu a victimei. Nimeni. Victima, o fetiță de 12 ani la vremea presupuselor fapte, a și dat naștere unui copil. Mai mult, faptele descrise de martori, duc la acuzații de trafic de persoane și presiuni politice îngrozitoare de mușamalizare a cazului.

Noiembrie 2018. O fetiță de 13 ani naște un băiețel la un spital din București.

La camera de garda a unui spital din Capitală, la sfârșitul lui noiembrie 2018, ajunge o copilă de 13 ani. De loc din localitatea ilfoveană Dascălu, fetița dă naștere unui băiețel pe 29 noiembrie 2018. La data nașterii, fetița avea exact 13 ani, 7 luni și 27 de zile. Potrivit procedurilor, spitalul a sesizat Poliția Ilfov, dar și Direcția pentru Protecția Copilului Ilfov. Era clar pentru medici că o copilă care a născut la nici 14 ani era victima unui abuz. Cel puțin act sexual cu minor, dacă tatăl copilului nu era și el minor. Sesizarea ajunge în 2018 la Postul de Poliție Dascălu. Și polițiștii, dar și cei de la DGASPC Ilfov, fac minime verificări la vremea aceea. Iar fetița începe să povestească cum rămăsese gravidă. Era clar victima unei infracțiuni oribile, înfiorătoare.

Doi localnici i-au adus-o „trofeu” edilului

Începutul lui 2018. Violul. Doi localnici din Dascălu și primarul comunei Ștefăneștii de Jos. Trei bărbați și o fetiță de 12 ani

Potrivit unor surse, primarul comunei ilfovene Ștefăneștii de Jos, Robert Ștefan, era la o petrecere pe domeniul pe care-l deține tot în Ilfov. Celebra baltă din comuna Dascălu. Acolo, primarul are construite mai multe barăci. La un moment dat, potrivit surselor din rândul anchetatorilor, doi localnici din Dascălu i-ar fi adus un trofeu primarului: o fetiță de 12 ani. Indivizii i-au dus-o într-o baracă. Aceleași surse spun că fetița era bătută și speriată. Fusese violată de cei doi indivizi, care tocmai i-o dăduseră ofrandă primarului. Iar primarul a violat-o și el, spun aceleași surse. Și nu o singură dată. Chinuri de neimaginat, pe care familia le-ar fi aflat și le-ar fi ținut sub tăcere.

„Nu am anunțat Poliția! Știți câte fete minore nasc la noi?”

În 2019, asistenta socială din cadrul Primăriei Dascălu ajunge în bătătura familiei victimei, pentru un copil din familie care se electrocutase. Femeia îl zărește pe noul membru al familiei alergând prin curte și află că nu este fratele fetiței care împlinise de o zi 14 ani, ci e chiar copilul ei.

„L-am chemat pe tatăl fetei la Primăria Dascălu și a dat o declarație că-și asumă creșterea băiețelului. Și i-am monitorizat un an. Nu am sesizat Poliția, pentru că tatăl fetei ne-a spus că Poliția știe deja și am avut încredere în el. Știți câte fete minore nasc la noi?!”, ne-a declarat telefonic asistenta socială de la Primăria Dascălu. La Primăria Dascălu, edil e o doamnă, coincidență, tot de la PNL. Poliția știa, dar nimeni nu a mișcat un ac în dosar vreme de doi ani și jumătate.

Dosar de viol plimbat și trecut în evidența pasivă a Poliției

De la sfârșitul lui 2018, de când Poliția a fost sesizată, și până ieri, sunt doi ani și jumătate. Ce-au făcut instituțiile statului în doi ani și jumătate? Nimic. Absolut nimic. Dosarul s-a tot mutat de la un parchet la altul, de la un post de poliție la altul, până când a fost lăsat în nelucrare la Postul de Poliție Dascălu și trecut în evidența pasivă. Asta în condițiile în care vorbim despre o faptă unde victima indicase autorul. Un dosar simplu, cu autor cunoscut, dar unde polițiștii și procurorii ar fi trebuit să cutremure organizația PNL Ilfov, dacă și-ar fi făcut treaba. Un dosar unde se pare că primarul Robert Ștefan ar fi abuzat de funcția sa ca să intimideze instituții din subordinea colegilor PNL-iști de la Consiliul Județean Ilfov.

Primele percheziții

Abia ieri dimineață, s-au făcut primele percheziții. „În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au efectuat 5 percheziții, la domiciliile unor persoane precum și la sediul unei instituții publice, în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de act sexual cu minor, viol, șantaj și influențarea declarațiilor. Perchezițiile s-au desfășurat în localitățile Ștefăneștii de jos și Dascălu. 5 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov pentru cercetări. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate obiecte electronice de stocare și înscrisuri”, se arată în comunicatul remis ieri de către IPJ Ilfov. Perchezițiile s-au făcut la primarul Robert Ștefan acasă, la primăria păstorită de acesta, dar și la cei doi indivizi care i-ar fi livrat victima în 2018.