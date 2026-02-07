Au fost prinși cei care au tâlhărit doi vârstnici în Cernavodă. Prejudiciul, recuperat integral

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi agresat două persoane în vârstă de 57, respectiv 72 de ani, după care au fugit din oraș. Ulterior, ar fi fost transportați cu un autoturism în municipiul Constanța de către un bărbat de 31 de ani.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă și ai Serviciului de Investigații Criminale, suspecții au fost depistați pe raza municipiului Constanța.

La controlul corporal efectuat asupra bărbatului de 41 de ani a fost găsită suma de bani sustrasă prin violență de la victime.

Prejudiciul a fost recuperat integral și restituit persoanelor vătămate.

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă.

Cercetările continuă și față de bărbatul de 31 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la tâlhărie calificată.

Jaful a avut loc vineri, în jurul orei 12:20, pe strada Unirii din Cernavodă. Un bărbat de 72 de ani, care se deplasa împreună cu soția sa, a fost atacat de indivizi care i-au smuls din mână suma de 13.000 de lei. Victima a fost împinsă la pământ, iar agresorii au fugit imediat de la locul faptei. Polițiștii au fost alertați prin apel la 112.

Inițial, vineri, oamenii legii au identificat bărbatul de 41 de ani, bănuit de comiterea faptei, iar cercetările au continuat pentru depistarea eventualilor complici.

(sursa: Mediafax)