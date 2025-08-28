Instanțele din România, paralizate de protestul magistraților. Vor menținerea pensiilor speciale și retragerea din activitate la 48 de ani

Protestul vine ca reacție la planul guvernului de majorare a vârstei de pensionare a magistraților. Aceștia se pot rerage din activitate la 48 de ani, cu 17 ani mai devreme decât media din UE.

În cadrul acțiunii, magistrații au decis judecarea doar a cazurilor urgente, printre care arestările preventive sau emiterea ordinelor de protecție, ordonanțele prezidențiale cu minori.

Însă chiar și aceste excepții nu sunt respectate, judecătorii din Craiova amânând două solicitări de ordin de protecție. La Curtea de Apel București, peste 200 de magistrați au boicotat ședințele, inclusiv într-un dosar de trafic de droguri cu implicații grave.

Proteste similare se desfășoară în toate cele 16 Curți de Apel, precum și în juecătorii și tribunate din mai multe orașe, iar procurorii au suspendat activitățile de urmărire penală.

Greva magistraților, ilegală

Ministrul Justiției a precizat că greva nu este permisă de lege și a cerut revenirea magistraților la lucru, dar a lăsat deschisă posibilitatea unor ajustări la forma finală a proiectului legislativ.

"Legislaţia stabileşte că nu este posibilă şi nu este permisă o grevă, o oprire a activităţii. Este posibil să existe ajustarea inclusiv a proiectului despre care discutăm în momentul de faţă, vom vedea care este formula sa finală", spune Radu Marinescu, ministrul Justiţiei.

Președintele Nicușor Dan a propus un compromis privind creșterea etapizată a vârstei de pensionare pe o perioadă de 15 ani, însă magistrații solicită un răgaz mai mare sau menținerea actualei vârste.

Scăderea încrederii în justiție

Un sondaj recent arată că doar 30% români au încredere în Justiţie. Statistica mai arată că aproape jumătate din pensiile speciale sunt acordate magistraților, care primesc în medie 25.000 de lei pe lună, de 9 ori mai mult decât pensia medie a unui român.

În același timp, încrederea publicului în justiție este în scădere, alimentată de decizii controversate, cum ar fi anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, cazul Vlad Pascu, a cărui pedeapsă decisă de judecăori este prea mică raportat la gravitatea faptelor, dosarul Bordis, în care Curtea de Apel Bucureşti a decis că Vladimir Ciorbă, patronul acuzat de un tun de zeci de milioane de euro, poate pleca liber din ţară.

Și avocații consideră pensia timpurie a magistraților o nedreptate în raport cu alte categorii profesionale.

"Un magistrat la 50 de ani este în plină forţă. Pensionarea la o astfel de vârstă este inacceptabilă! Este un afront adus tuturor celorlalţi salariaţi! De ce să plătim la fel ca un magistrat în activitate, sau chiar mai bine, statul acasă?", spune Ion Stănică, avocat.

Prin protestul început astăzi, magistraţii, care pot ieşi acum la pensie la 48 de ani, cer Guvernului să nu majoreze vârsta de pensionare, deşi media în Uniunea Europeană este 65 de ani, notează observatornews.ro.