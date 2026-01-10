x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Radu Marinescu, despre introducerea inteligenței artificiale în Justiție

Radu Marinescu, despre introducerea inteligenței artificiale în Justiție

de Redacția Jurnalul    |    10 Ian 2026   •   17:10
Radu Marinescu, despre introducerea inteligenței artificiale în Justiție
Sursa foto: AI/Cum va pătrunde inteligența artificială în Justiție

În cadrul unei emisiuni în direct la Prima TV, Radu Marinescu, ministrul Justiției a făcut o precizare cu privire la o posibilă introducere a unui sistem AI, bazat pe inteligență artificială în Justiție.

Întrebat, în cadrul unui interviu-fulger dacă ar prefera, pe plan personal, inteligența nativă sau inteligența artificială, Marinescu a răspuns: „Inteligența nativă care va trebui, apoi, să funcționeze și în zona aceasta de inteligență artificială, care va fi probabil foarte semnificativă în viitor”, a declarat Marinescu.

Acesta a adăugat: „Ne preocupă foarte mult utilizarea unor instrumente de inteligență artificială, inclusiv în activitatea din Justiție și sunt convins că astfel de instrumente vor ajuta foarte mult la eficientizarea actului de justiție, păstrând însă elementul cu care am început: inteligența nativă – inteligența judecătorului, a procurorului – care vor fi elementul definitiv în ce privește decizia”, a declarat Marinescu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: justitie inteligenţa artificială Radu Marinescu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri