Magnații de la CCR întorc banii încasați de la stat cu lopata. Formula fericirii la bugetari: salariu de judecător la Curte + pensie de procuror = 14.000 € pe lună

Primul lovește cu venituri, în 2023, de 833.224 de lei pe an, la care se adaugă câștigurile soției sale, de încă 180.590 de lei pe an. Salariul încasat de la CCR, de 413.745 de lei se cumulează, astfel, cu pensia specială de fost procuror, în cuantum de 383.000 de lei pe an. Iulia Scântei câștigă un salariu de la CCR egal cu al lui Licu, în timp ce indemnizația ridicată de Simina Tănăsescu s-a situat la 420.609 lei pe an.

Cifre halucinante răzbat din ultima declarație de avere completată de judecătorul CCR DImitrie Bogdan Licu, fost procuror general adjunct al României. Potrivit documentul datat 5 iunie 2024, magistratul, pensionar special, a încasat, în anul fiscal 2023, împreună cu soția sa, venituri în cuantum de 1.013.834 de lei, ceea ce înseamnă 84.486,2 lei pe lună (17.242,1 euro).

Concret, Licu precizează că a încasat, anul trecut, venituri de 36.494 de lei (3.041,6 lei pe lună) de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, reprezentând „restanțe salariale”. Apoi, ca judecător al instanței de contencios constituțional, același Dimitrie Bogdan Licu a mai realizat venituri de 413.745 de lei pe an (34.487,8 lei pe lună), reprezentând indemnizația de membru al CCR. Iar, ca și cum acestea nu ar fi fost de ajuns, Licu a mai încasat și o pensie specială de fost procuror, în cuantum de 383.000 de lei pe an, adică 31.916,7 lei pe lună.

Adunate, aceste sume, încasate de Licu, ajung la 833.224 de lei pe an (170.045,7 euro), respectiv la 69.435,3 lei pe lună (14.170,5 euro).

La acești bani, se adaugă și veniturile realizate de soția judecătorului constituțional, Monica Licu, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, care a încasat, anul trecut, în această calitate, venituri salariale de 64.000 de lei pe an (5.333,3 lei pe lună). De asemenea, doamna Licu a mai câștigat 29.590 de lei pe an (2.454,8 lei pe lună) din consiliere psihologică, precum și o pensie de 87.000 de lei pe an (7.250 de lei pe lună). În total, veniturile Moicăi Licu s-au ridicat, în 2023, la 180.590 de lei pe an, adică la 15.049,2 lei pe lună (3.071,3 euro).

Două apartamente pe litoral și un Lexus fabricat în 2023

În aceste condiții, soții Dimitrie Bogdan și Monica Licu și-au permis, fără prea multă bătaie de cap, să facă, tot în 2023, unele investiții imobiliare și nu numai. Mai exact, ei și-au cumpărat, în 2023, două apartamente pe malul Mării Negre. Formula de achiziție, așa cum este ea specificată în cuprinsul declarației de avere citate, este de „leasing”.

Este vorba despre un apartament în municipiul Constanța, cu suprafața de 107 metri pătrați, și despre un apartament de 111 metri pătrați în Năvodari. Cele două imobile proaspăt achiziționate se adaugă, astfel, celorlalte proprietăți imobiliare deținute de familia judecătorului constituțional, constând într-o casă de locuit cu suprafața de 250 metri pătrați în Balotești și unui apartament în București, cu suprafața de 115 metru pătrați. Pe lângă acestea, mai există două terenuri în Balotești și în județul Călărași, cu suprafața totală de 2.908 metri pătrați.

Bogdan Licu i-a mai cumpărat, tot în leasing, un autoturism Lexus NX fabricație 2023, care se alătură altei mașini Toyota Land Cruiser, fabricată în anul 2021. Mai mult, el notează că, între 2020 și 2024, a intrat în posesia unor arme de vânătoare, în valoare de 15.000 de euro, iar, în perioada 2023 – 2024, a dobândit ceasuri în valoare de 7.000 de euro.

Judecătorul a vândut, la data de 3 iulie 2023, un apartament, pe care a încasat 270.000 de euro. Are economii de 101.219 lei, 405.154 de euro și 2.776 franci elvețieni. Licu mai are o datorie de 50.000 către omul de afaceri Mircea Tudor, scadentă în anul 2025.

Iulia Scântei nu se lasă mai prejos

Nici colega sa de Curte, fosta senatoare PNL Laura-Iuliana Scântei, nu se lasă mai prejos. În declarația de avere din 5 iunie, aceasta arată că, în ultimul an fiscal, a încasat de la CCR o indemnizație de 413.745 de lei pe an (34.478,8 lei pe lună). De asemenea, a mai încasat 470.000 de lei reprezentând returnarea parțială în 2023 a împrumuturilor acordate în nume propriu Societății Notarului Public Iulia Scântei și Asociații.

Judecătoarea deține două terenuri în București și patru apartamente, din care trei în Capitală și unul în Iași. Are bunuri de valoare de 180.000 de euro, dobândite în perioada 2009 – 2021, în care o colecție de ceasuri de mână în valoare de 75.000 de euro, bijuterii și accesorii vestimentare de colecție de 80.000 de euro și tablouri și sculpturi de 25.000 de euro.

În conturi și depozite bancare, Iulia Scântei are economii de 5..076,12 euro și 324.040 de lei. A împrumutat în nume personal SPN Iulia Scântei și Asociații cu 1.352.490,31 lei și a mai realizat venituri din cedarea folosinței aporturilor proprii de 600.000 de euro. Fosta senatoare mai figurează cu datorii de 270..000 de franci elvețieni la Banca Transilvania și de 150.000 de euro la Vista Bank SA.

Simina Tănăsescu îi depășește la indemnizația încasată

Cel de-al treilea judecător CCR care și-a completat și depus declarația de avere la zi este fosta consilieră prezidențială Simina Tănăsescu. Aceasta menționează că, în calitate de judecător constituțional, a încasat, în 2023, o indemnizație anuală de 420.609 lei pe an, adică de 35.050,75 lei pe lună. Însă, a mai realizat venituri de 146.932 de lei pe an (12.244,3 lei pe lună) de la Universitatea București, la care s-au adăugat 5.760 de lei pe an venituri din proprietatea intelectuală și 1.976 de lei pe an dobânzi bancare încasate.

În total, anul trecut, Simina Tănăsescu a realizat venituri în cuantum de 575.277 de lei, adică 47.929,8 lei pe lună (9.783,6 euro).

Judecătoarea și-a cumpărat, anul trecut, un teren agricol în suprafață de 850 de metri pătrați în județul Dâmbovița și a moștenit un apartament de 50 de metri pătrați în Galați. Mai deține încă două apartamente în București.

Simina Tănăsescu posedă bijuterii în valoare de 7.000 de euro, iar în conturi și depozite bancare a economisit 504.126 de lei, 113.546 de euro și 6.250 de dolari SUA.