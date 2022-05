Sentință DEFINITIVĂ în dosarul Colectiv. Ce pedepse au primit principalii vinovați

Prin urmare, Cristian Popescu Piedone, fost edil al Sectorului 4 și actual primar al Sectorului 5 al Capitalei, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru infracțiunile de abuz în serviciu în legătură cu incendiul din octombrie 2015 de la clubul Colectiv, în urma căruia și-au pierdut viața 64 de persoane și alte zeci au rămas cu răni pe viață.

Inițial, instanța de fond a decis 8 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru Piedone dar judecătorii Curții de Apel au admis apelul primarului și au redus pedeapsa, eliminând forma agravantă a infracţiunii de abuz în serviciu.

"În temeiul art.297 alin.1 C.pen. raportat la art.132 din Legea nr.78/2000, condamnă pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu (autorizaţia SC Colectiv Club SRL). În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b),g) şi k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art.72 Cp deduce perioada reţinerii şi arestării preventive de la 06.11.2015 la 11.11.2015. În temeiul art.16 alin.1 lit. b teza I C.pr. pen. achită pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu (autorizaţia SC Noran Prompt SRL), fapta nefiind prevăzută de legea penală", se arată în decizia instanţei.

Totodată, și patronii clubului au primit sentințe cu executare. Costin Mincu a fost condamnat la 8 ani de închisoare, Paul Gancea la 6 ani şi 4 luni, iar Alin George Anastescu a fost condamnat la 11 ani şi 8 luni de închisoare cu executare.

Pirotehniştii Marian Moise şi Viorel Zaharia au fost condamnaţi la 6 ani şi 10 luni.

Condamnările în dosarul Colectiv

Cristian Popescu Piedone - fost primar al Sectorului 4 - 4 ani cu executare

George Alin Anastasescu - patron clubul Colectiv - 11 ani şi 8 luni cu executare

Costin Mincu - patron clubul Colectiv - 8 ani cu executare

Paul Cătălin Gancea - patron clubul Colectiv - 6 ani şi 4 luni cu executare

George Petrică Matei - angajat ISU Bucureşti - 8 ani şi 8 luni cu executare

Antonina Radu - angajat ISU Bucureşti - 8 ani şi 6 luni cu executare



Marian Moise - artificier - 6 ani şi 10 luni cu executare

Viorel Zaharia - artificier - 6 ani şi 10 luni cu executare

Cristian Mihai Niţă - administrator firma pirotehnică - 2 ani şi 6 luni cu suspendare

Aurelia Iofciu - fosta şefă a Serviciului autorizări comerciale din Primăria Sectorul 4 - achitată

Luminiţa Larisa Ganea - angajat Primăria Sectorului 4 - achitată

Sandra Ramona Moţoc - angajat Primăria Sectorului 4 - achitată