Șoferul fugar după incidentele în trafic, din Capitală, sub control judiciar. Avocat: S-a speriat

Șoferul care a încălcat mai multe reguli de circulație, a ignorat echipajele și a lovit două mașini în București a fost plasat sub control judiciar, vineri.

În urma incidentelor de miercuri noaptea, el a fugit, fiind găsit după 24 de ore, acasă la bunica sa.

Avocații tânărului spun că acesta a motivat fuga sa prin faptul că s-a speriat.

„Rezultatul alcoolemiei a fost zero, tesstul la drog a fost zero. Probabil că inducerea în eroare (că ar fi consumat substanțe interzise - n.r.) ar fi fost cu privire la faptul că el avea o discuție aprinsă pe bluetooth cu o altă persoană și de aici s-a creat sennzația celui care a filmat că ar fi fost sub influența vreunui drog sau a alcoolului, ceea ce în realitate s-a demonstrat că nu a fost. Nervii lui au dus la acest incident neplăcut, regretat de el și cu siguranță pe viitor nu va mai avea o conduită nepotrivită”, a spus avocatul tânărului.

Avocatul a mai spus că șoferul a motivat fuga lui prin faptul că s-a temut pentru el când au venit jandarmii.

„Temerea când au venit jandarmii, când au lovit cu acel obiect geamul, i-a fost insuflată și a dorit să nu fie tras pe geam și încătușat la acel moment. Și-a dat seama prea târziu că a greșit și din păcate nu mai poate da timpul înapoi”, a mai spus avocatul.

Miercuri, polițiștii i-au solicitat șoferului, care incălcase mai multe reguli de circulație, să oprească. Acesta nu s-a conformat indicațiilor polițistului, iar în sprijin a venit și o echipă de jandarmi din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a municipiului București. La solicitarea forțelor de ordine să oprească și să coboare din autoturism, șoferul a părăsit zona, lovind două autoturisme. În momentul în care a demarat, semaforul era pe culoarea roșie, iar pe stradă se aflau pietoni, care au fost puși în pericol. Mașina acestuia a fost găsită abandonată, la scurt timp, pe o stradă din Sectorul 4, iar tânărul a fost găsit după 11 ore de căutări.

