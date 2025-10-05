A murit la doar 24 de ani, după ce a căzut cu mașina de pe un pod, la Crișan

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de la SAJ B2, SMURD B și un elicopter SMURD, în încercarea de a salva viața șoferului, un tânăr de 24 de ani, găsit în stare critică.
Potrivit primelor informații furnizate de SAJ Constanța, victima prezenta multiple traumatisme și se afla în stop cardio-respirator la momentul sosirii echipajelor de intervenție.
Personalul medical a început imediat protocolul de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse timp de zeci de minute, tânărul nu a răspuns manevrelor. Medicii au fost nevoiți, în final, să declare decesul acestuia.
Cauzele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, care au deschis o anchetă pentru a determina împrejurările în care autoturismul a căzut de pe pod.
Tragedia de la Crișan readuce în atenție problema siguranței rutiere pe podurile și drumurile județene, mai ales în condiții de vizibilitate redusă sau carosabil umed.