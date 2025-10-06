Accident grav în Cluj: Ambulanță implicată în coliziune, o femeie a murit

Update: "Din păcate, femeia de aproximativ 70 de ani, aflată în stop cardio-respirator, a fost declarată decedată", au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.

Știre inițială:

Forțele de intervenție au descarcerat din ambulanță un bărbat, care este conștient și cooperant.

O femeie aflată tot în ambulanță este în stop cardio-respirator și îi sunt făcute manevre de resuscitare.

Alte cinci persoane sunt evaluate medical la fața locului.

La misiune participă o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 40 de ani, din comuna Poieni, care conducea un autoturism în care se aflau 4 persoane, 3 adulți și un minor, pe direcția orașului Huedin, ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă la dreapta, în condiții ce urmează a fi stabilite, intrând în coliziune cu o ambulanță aflată în regim prioritar.

În ambulanță se aflau doi membri ai echipajului și un pacient.

Toate persoanele implicate au necesitat îngrijiri medicale, însă pacienta transportată, o femeie de 73 de ani, a fost declarată decedată la fața locului.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul.

