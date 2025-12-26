Accident cu doi morți, în Bistrița-Năsăud, după ce două mașini s-au ciocnit frontal la Prundu Bârgăului

Trei persoane au fost descarcerate. Una dintre persoane prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar pentru alte două persoane s-a început resuscitarea.

Una dintre victime a răspuns manevrelor de resuscitare, a fost intubată și transportată de urgență de echipajul de terapie intensivă mobilă la UPU Bistrița. Cealaltă victimă nu a răspuns manevrelor de resuscitarea, fiind declarat decesul la fața locului.

Potrivit autorităților, la fața locului au intervenit un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj SAJ.

Intervenția este în desfășurare, mai anunță autoritățile.

