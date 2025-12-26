x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident cu doi morți, în Bistrița-Năsăud, după ce două mașini s-au ciocnit frontal la Prundu Bârgăului

Accident cu doi morți, în Bistrița-Năsăud, după ce două mașini s-au ciocnit frontal la Prundu Bârgăului

de Redacția Jurnalul    |    26 Dec 2025   •   07:56
Accident cu doi morți, în Bistrița-Năsăud, după ce două mașini s-au ciocnit frontal la Prundu Bârgăului
Sursa foto: Captura video stiri BN Facebook

„Accident rutier produs în localitatea Prundu Bârgăului, fiind implicate două autoturisme. Din primele informații, În urma impactului au rezultat patru victime încarcerate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița Năsăud.

Trei persoane au fost descarcerate. Una dintre persoane prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar pentru alte două persoane s-a început resuscitarea.

Una dintre victime a răspuns manevrelor de resuscitare, a fost intubată și transportată de urgență de echipajul de terapie intensivă mobilă la UPU Bistrița. Cealaltă victimă nu a răspuns manevrelor de resuscitarea, fiind declarat decesul la fața locului.

Potrivit autorităților, la fața locului au intervenit un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj SAJ.

Intervenția este în desfășurare, mai anunță autoritățile.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Accident mortal Bistrița-Năsăud
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri