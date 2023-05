Accident pe DJ 201 B în Ialomița. Un autocamion cu remorcă, a derapat, iar remorca acestuia s-a răsturnat. O persoană a fost rănită

”Accident rutier între localitățile Rași și Sălcioara, județul Ialomița

Pompierii militari de la Lehliu Gară au intervenit cu o autospecială de descarcerare la accident

Un echipaj de descarcerare din cadrul Secției de pompieri Lehliu Gară a fost solicitat să intervină in această după- amiază, in jurul orei 16.30, pe DJ 201 B, la un accident rutier produs in localitatea Salcioara.

Potrivit primelor date, un autocamion cu remorcă, a derapat, iar remorca acestuia s-a răsturnat.

Conducătorul autovehiculului a rămas în cabină, acuzând dureri acute la nivel costal.

La accident s-a deplasat de asemenea o ambulanță de la SAJ Ialomița.

Victima evenimentului rutier este un bărbat in vârsta de aproximativ, 60 de ani, (rămas blocat în cabina autocamionului),.

Pompierii militari au extras victima și ulterior au predat-o echipajului de prim ajutor al SAJ Ialomița.

Pompierii militari încadraţi pe autospeciala de descarcerare au deconectat bornele acumulatorului respectivului autovehicul implicat în evenimentul rutier și au luat toate măsurile pentru prevenirea producerii altor situaţii de urgenţă la locul accidentului.

Pompierii militari au curăţat carosabilul şi după aproximativ 30 de minute circulaţia a fost reluată în condiţii normale”.

Purtător de cuvânt al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi - Plutonier adjutant șef Tătăranu Ştefan-Ovidiu

Sursa foto ISU Călărași