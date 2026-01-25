Accident grav pe DJ 106, între Dobârca și Poiana Sibiului: Planul Roșu de Intervenție, o persoană în stop cardio-respirator

Planul Roșu de Intervenție, activat după un accident cu 7 persoane pe DJ 106, Sibiu

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe DJ 106, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă. În total, șapte persoane se aflau în cele două mașini, iar amploarea evenimentului a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu.

Intervenție de amploare a echipajelor de urgență

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție pentru eficientizarea misiunii de răspuns. La fața locului au fost mobilizate, de urgență, mai multe echipaje și autospeciale.

Au intervenit: o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, două ambulanțe SMURD.

În sprijinul acestora, au fost alocate și două ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.

O persoană în stop cardio-respirator

Potrivit informațiilor disponibile la acest moment, o persoană se află în stop cardio-respirator, echipajele medicale efectuând manevre de resuscitare la fața locului. Ceilalți șase ocupanți sunt conștienți și cooperați, fiind evaluați medical de către personalul specializat.

Intervenția este în plină desfășurare, iar situația rămâne una dinamică.

