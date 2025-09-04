x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Sep 2025   •   20:00
Doi adolescenți sechestrați și tâlhăriți de patru tineri în Gorj

Doi băieți de 15 ani din Motru și Văgiulești au fost ținuți împotriva voinței, bătuți și deposedați de telefoanele mobile de către patru tineri care îi invitaseră la o adresă din oraș.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 1 spre 2 septembrie, când cei doi adolescenți au plecat împreună cu patru tineri la locuința unuia dintre aceștia, situată pe Calea Tismanei din Motru.

Odată ajunși acolo, victimele ar fi fost ținute cu forța, agresate fizic și deposedate de telefoanele mobile.

Plângerea a fost depusă pe 2 septembrie, iar polițiștii din Motru au deschis dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie calificată. În aceeași zi, doi dintre agresori - ambii de 15 ani - au fost reținuți pentru 24 de ore și duși la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj.

Cercetările continuă și împotriva celorlalți doi tineri implicați - unul de 17 ani din Motru și altul de 16 ani din Drobeta Turnu Severin.

Miercuri, cei doi minori de 15 ani au fost prezentați judecătorului de la Judecătoria Motru, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: adolescenti sechestrare talharie
